Alt-J выпустили клип на песню «Hard Drive Gold»

Группа Alt-J выпустила трек «Hard Drive Gold» и показала клип на него. Песня войдет в грядущий альбом «The Dream», релиз которого состоится 11 февраля 2022 года.
Ролик стал дебютной режиссерской работой вокалиста Джо Ньюмана. «У меня были идеи для видео, которые я передавал режиссерам для разработки клипов, наблюдение за тем, как они воплощают некоторые из этих идей, вдохновило меня, и теперь я хочу понять и прочувствовать этот процесс на более глубоком уровне», — рассказал он.
Клавишник Гас Унгер-Гамильтон отметил, что «Hard Drive Gold» — это шутливая песня, которая была написана в разгар «криптовалютной золотой лихорадки».
«Это история о предельной детской фантазии, о школьнике, который в одночасье становится миллионером, и о различных взаимоотношениях с людьми в его жизни: от учителей до соседей. Насколько иронично вы истолкуете ее смысл, зависит только от вас», — добавил он.
Ранее группа поделилась синглами «U&Me» и «Get Better» с грядущей пластинки.
Alt-J существуют с 2007 года, в их дискографии три альбома: «An Awesome Wave», «This Is All Yours» и «Relaxer». Группа трижды была номинирована на Brit Awards, а за вторую пластинку — и на «Грэмми».