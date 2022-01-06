Alt-J выпустили клип на песню «Hard Drive Gold»

Группа Alt-J выпустила трек «Hard Drive Gold» и показала клип на него. Песня войдет в грядущий альбом «The Dream», релиз которого состоится 11 февраля 2022 года.

Ролик стал дебютной режиссерской работой вокалиста Джо Ньюмана. «У меня были идеи для видео, которые я передавал режиссерам для разработки клипов, наблюдение за тем, как они воплощают некоторые из этих идей, вдохновило меня, и теперь я хочу понять и прочувствовать этот процесс на более глубоком уровне», — рассказал он.