Alt-J анонсировали новый альбом и выпустили первый сингл с него

Alt-J анонсировали новый альбом «The Dream» и поделились первым треком с пластинки. Сингл «U&Me» музыканты назвали «самой честной песней трио на сегодняшний день» и сопроводили его музыкальным видео. Его снял Проспер Унгер-Гамильтон, брат участника группы Гаса.
Трек появился во время саундчеков группы по всему миру. Он, по словам артистов, о радости совместного времени с друзьями, единении и о чувстве, что нет ничего лучше, чем настоящий момент.
Пластинка «The Dream» выйдет 11 февраля, вот ее полный треклист:
- «Bane»
- «U&ME»
- «Hard Drive Gold»
- «Happier When You’re Gone»
- «The Actor»
- «Get Better»
- «Chicago»
- «Philadelphia»
- «Walk A Mile»
- «Delta»
- «Losing My Mind»
- «Powders»
Alt-J существуют с 2007 года, в их дискографии три альбома: «An Awesome Wave», «This Is All Yours» и «Relaxer». Группа трижды была номинирована на Brit Awards, а за вторую пластинку — и на «Грэмми».