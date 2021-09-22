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Alt-J анонсировали новый альбом и выпустили первый сингл с него

Семён Гудошников
Вчера в 23:08

Alt-J анонсировали новый альбом «The Dream» и поделились первым треком с пластинки. Сингл «U&Me» музыканты назвали «самой честной песней трио на сегодняшний день» и сопроводили его музыкальным видео. Его снял Проспер Унгер-Гамильтон, брат участника группы Гаса.

Трек появился во время саундчеков группы по всему миру. Он, по словам артистов, о радости совместного времени с друзьями, единении и о чувстве, что нет ничего лучше, чем настоящий момент.

Пластинка «The Dream» выйдет 11 февраля, вот ее полный треклист:


  1. «Bane»
  2. «U&ME»
  3. «Hard Drive Gold»
  4. «Happier When You’re Gone»
  5. «The Actor»
  6. «Get Better»
  7. «Chicago»
  8. «Philadelphia»
  9. «Walk A Mile»
  10. «Delta»
  11. «Losing My Mind»
  12. «Powders»

Alt-J существуют с 2007 года, в их дискографии три альбома: «An Awesome Wave», «This Is All Yours» и «Relaxer». Группа трижды была номинирована на Brit Awards, а за вторую пластинку — и на «Грэмми».

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