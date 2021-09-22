Alt-J анонсировали новый альбом и выпустили первый сингл с него

Alt-J анонсировали новый альбом «The Dream» и поделились первым треком с пластинки. Сингл «U&Me» музыканты назвали «самой честной песней трио на сегодняшний день» и сопроводили его музыкальным видео. Его снял Проспер Унгер-Гамильтон, брат участника группы Гаса.

Трек появился во время саундчеков группы по всему миру. Он, по словам артистов, о радости совместного времени с друзьями, единении и о чувстве, что нет ничего лучше, чем настоящий момент.