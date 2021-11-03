Alt-J выпустили новую песню «Get Better» и клип на нее

Британская группа Alt-J выпустила новый трек «Get Better» («Поправляйся») и анимированный клип на него. Песня войдет в грядущий альбом «The Dream», релиз которого состоится 11 февраля 2022 года.
В ней поется о человеке, который мечтает о том, чтобы его близкий поправился, но в итоге этого не происходит, и ему приходится мириться со своей утратой.
«Я все еще притворяюсь, что просто не вижу тебя/В другой комнате, улыбаясь своему телефону», — поет вокалист Джо Ньюман.
В песне также отдается дань уважения работникам передовой линии во время пандемии. «Я начну день с тирамису,/Подниму ложку за фронтовых работников./Они рискуют всем, чтобы быть рядом с нами».
Ранее Alt-J анонсировали трек «Get Better» в инстаграме. В ролике звучат пожелания здоровья на разных языках, включая русский.
Ньюман рассказал, что «Get Better» была создана из двух песен.
Первая — импровизированная композиция, которую вокалист спел своей девушке, страдавшей от боли при месячных, в 2018 году. «Я пел ей: „Стань лучше, моя Дарси, я знаю, ты можешь“. Она сняла это на видео, и я потом часто переслушивал, планируя написать расширенную версию», — рассказал он.
Вторая — акустическая песня, над которой Ньюман работал во время локдауна. Она посвящена человеку, который переживает тяжелую утрату.
«Контекст пандемии коронавируса придал моим словам леденящий душу вес и дал мне новое чувство ответственности как автору текста. Хотя непосредственные события, описанные в песне, вымышлены, я верю — или надеюсь, — что в эмоциональном плане это самая честная песня, которую я написал», — отметил вокалист.
Ранее группа поделилась первым синглом с предстоящей пластинки «U & Me». Музыканты назвали трек «самой честной песней трио на сегодняшний день».
Alt-J существуют с 2007 года, в их дискографии три альбома: «An Awesome Wave», «This Is All Yours» и «Relaxer». Группа трижды была номинирована на Brit Awards, а за вторую пластинку — и на «Грэмми».