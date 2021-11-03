Alt-J выпустили новую песню «Get Better» и клип на нее

Британская группа Alt-J выпустила новый трек «Get Better» («Поправляйся») и анимированный клип на него. Песня войдет в грядущий альбом «The Dream», релиз которого состоится 11 февраля 2022 года.

В ней поется о человеке, который мечтает о том, чтобы его близкий поправился, но в итоге этого не происходит, и ему приходится мириться со своей утратой.

«Я все еще притворяюсь, что просто не вижу тебя/В другой комнате, улыбаясь своему телефону», — поет вокалист Джо Ньюман.

В песне также отдается дань уважения работникам передовой линии во время пандемии. «Я начну день с тирамису,/Подниму ложку за фронтовых работников./Они рискуют всем, чтобы быть рядом с нами».