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Аманда Сейфрид в роли основательницы Theranos в трейлере сериала «Выбывшая»

Юлия Онодэра
Вчера в 23:19

В сети появился трейлер сериала «Выбывшая» («The Dropout»), премьера которого состоится на стриминговом сервисе Hulu 3 марта. Главную роль в шоу исполняет американская актриса Аманда Сейфрид, известная по фильмам «Манк», «Лавлейс» и «Мамма Миа!».

В сериале Сейфрид сыграла скандальную предпринимательницу Элизабет Холмс, основавшую мошенническую медицинскую компанию Theranos. Проект расскажет, как Холмс задумала свой бизнес, призванный якобы спасать жизни, и к чему ее это привело.

Помимо Сейфрид, в шоу снялись Навин Эндрюс (он исполнил роль бизнес-партнера и бойфренда Холмс Санни Балвани), Уильям Мэйси, Лори Меткалф, Элизабет Марвел, Уткарш Амбудкар, Кейт Бартон, Стивен Фрай, Майкл Айронсайд и другие.

«Выбывшую» разрабатывали продюсеры Элизабет Мериуэзер, Лиз Хелденс, Лиз Ханна, Кэтрин Поуп, Ребекка Джарвис, Виктория Томпсон и Тейлор Данн. Майкл Шоуолтер выступил режиссером нескольких эпизодов сериала.

В начале января присяжные признали основательницу Theranos Элизабет Холмс виновной в обмане инвесторов. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы за мошенничество.

В 2003 году Холмс создала биотехнологическую компанию Theranos, обещавшую выпускать устройства, способные мгновенно проводить анализ крови. В 2015 году выяснилось, что технология, якобы придуманная Холмс, не работал, а анализы компания проводила на чужом оборудовании, которое искажает результаты.

Одни из самых известных инвесторов мира вложили в ныне несуществующую Theranos 945 млн долларов, которые в итоге потеряли.

По словам Холмс, она сама верила в правдивость своих заявлений, а ложной информацией с ней делились сотрудники Theranos. В своем последнем выступлении перед судом она обвинила Санни Балвани в физическом и эмоциональном насилии и контроле. Мужчина также предстанет перед судом.

Истории Холмс в ближайшее время посвятят не только сериал с Амандой Сейфрид, но и художественный фильм — над ним работает Apple Original Films. В киноленте роль предпринимательницы достанется Дженнифер Лоуренс.

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