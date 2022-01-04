Основательницу Theranos Элизабет Холмс признали виновной в обмане инвесторов

После четырехмесячного судебного процесса, на котором выступила сама основательница биотехнологической компании Theranos Элизабет Холмс, присяжные признали ее виновной в обмане инвесторов. Об этом передает CNN.

Приговор вынесли по четырем из одиннадцати пунктов обвинения, по еще четырем ее оправдали. По трем из них присяжные не пришли к единому мнению, поэтому их рассмотрение перенесли на другое время.

Предпринимательница может получить до 20 лет лишения свободы. Также ей выписали штраф в размере миллиона долларов.

Холмс обвинили в сговоре с целью совершения мошенничества, а также мошенничестве с использованием электронных средств. Созданная в 2003 году Theranos обещала выпуск устройств, способных мгновенно проводить анализ крови. В 2015 году обман вскрылся: технология, якобы придуманная Холмс, не работала, а анализ крови компания проводила на чужом оборудовании, которое искажает результаты.

Одни из самых известных инвесторов мира вложили в ныне несуществующую Theranos 945 млн долларов, которые в итоге потеряли.

По словам Холмс, в то время она сама верила в правдивость своих заявлений, а ложной информацией с ней делились сотрудники Theranos. В своем последнем выступлении перед судом она обвинила своего бывшего парня Санни Балвани, занимавшего тогда должность операционного директора Theranos, в физическом и эмоциональном насилии и контроле над ее поведением. Мужчина также предстанет перед судом.

По мотивам истории Theranos и Холмс снимут фильм «Плохая кровь», в котором главную роль сыграет Дженнифер Лоуренс.