Терстон Мур из Sonic Youth анонсировал свой новый альбом на осень и выпустил песню с него

Основатель и бывший участник альтернативной рок-группы Sonic Youth Терстон Мур выпустит 25 сентября свой шестой сольный альбом «By the Fire». Сейчас можно послушать сингл «Hashish» с него.

Над пластинкой также работали Дебби Гудж из My Bloody Valentine (бас-гитара и бэк-вокал) и Стив Шелли из Sonic Youth (ударные).