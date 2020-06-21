Терстон Мур из Sonic Youth анонсировал свой новый альбом на осень и выпустил песню с него

Основатель и бывший участник альтернативной рок-группы Sonic Youth Терстон Мур выпустит 25 сентября свой шестой сольный альбом «By the Fire». Сейчас можно послушать сингл «Hashish» с него.
Над пластинкой также работали Дебби Гудж из My Bloody Valentine (бас-гитара и бэк-вокал) и Стив Шелли из Sonic Youth (ударные).
Группа Sonic Youth была образована в 1981 году и со временем стала одной из легенд альтернативной рок-музыки. В 1989 Sonic Youth даже давали концерты в России, но тур почти провалился из‑за плохой организации. Сейчас участники группы заняты в основном сольными проектами (Ким Гордон, например, не так давно выпустила дебютный альбом). Но все же о поклонниках Sonic Youth они не забывают и регулярно публикуют архивные материалы, а в феврале, например, в продажу поступил мерч группы с кириллицей.