«Cantaloupe»: посмотрите новый психоделичный клип Терстона Мура из Sonic Youth

«Это любовное послание к 4 июля День независимости в США », — говорится в описании к видео вместе с напоминанием, что мы все рождены равными и свободными.

Группа Sonic Youth была образована в 1981 году и со временем стала одной из легенд альтернативной рок-музыки. В 1989 Sonic Youth даже давали концерты в России, но тур почти провалился из‑за плохой организации. Сейчас участники группы заняты в основном сольными проектами (Ким Гордон, например, не так давно выпустила дебютный альбом). Но все же о поклонниках Sonic Youth они не забывают и регулярно публикуют архивные материалы, а в феврале, например, в продажу поступил мерч группы с кириллицей.