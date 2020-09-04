Терстон Мур из Sonic Youth выпустил 12-минутный ритуальный сингл со своего нового альбома

Основатель и бывший участник группы Sonic Youth Терстон Мур выпустил очередной сингл со своего грядущего альбома «By The Fire», релиз которого запланирован на 25 сентября. Новый трек называется «Siren» и длится 12 минут. В записи «древнего ритуального обряда сирен» также принимала участие басистка My Bloody Valentine Деб Гуж.
Ранее Терстон Мур выпустил два сингла со своего шестого сольного альбома: «Hashish» и «Cantaloupe». Всего на пластинке будет девять треков, «полных просвещения», а выход ее приурочен к моменту, когда «мир оказался в огне».
Группа Sonic Youth была образована в 1981 году и со временем стала одной из легенд альтернативной рок-музыки. В 1989 Sonic Youth даже давали концерты в России, но тур почти провалился из‑за плохой организации. Сейчас участники группы заняты в основном сольными проектами (Ким Гордон, например, не так давно выпустила дебютный альбом). Но все же о поклонниках Sonic Youth они не забывают и регулярно публикуют архивные материалы, а в феврале, например, в продажу поступил мерч группы с кириллицей.