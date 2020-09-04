Терстон Мур из Sonic Youth выпустил 12-минутный ритуальный сингл со своего нового альбома

Основатель и бывший участник группы Sonic Youth Терстон Мур выпустил очередной сингл со своего грядущего альбома «By The Fire», релиз которого запланирован на 25 сентября. Новый трек называется «Siren» и длится 12 минут. В записи «древнего ритуального обряда сирен» также принимала участие басистка My Bloody Valentine Деб Гуж.

Ранее Терстон Мур выпустил два сингла со своего шестого сольного альбома: «Hashish» и «Cantaloupe». Всего на пластинке будет девять треков, «полных просвещения», а выход ее приурочен к моменту, когда «мир оказался в огне».