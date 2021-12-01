В сети появился новый альбом Оксимирона «Красота и уродство»

Рэпер Оксимирон выпустил альбом под названием «Красота и уродство». Он вышел спустя всего 18 дней после студийного микстейпа «Смутное время». В отличие от предыдущего релиза, на новой пластинке записаны свежие треки.

12 ноября Оксимирон выпустил первый за шесть лет студийный полноформатник «Смутное время». Он оказался микстейпом, в котором собрано 36 треков. В их числе и старые композиции рэпера, выпущенные в период с 2014 по 2016 год, а также новые — «Колесо», «Мох», «Цунами» и «Организация».

Пользователи в сети, которые ждали нового альбома, остались разочарованы выпуском старых треков. Некоторые шутили, что рэпер слишком буквально воспринял фразу о том, что все новое — хорошо забытое старое, а кто‑то сравнил микстейп с ремастером GTA. Тем не менее многие начали предполагать, что альбом будет, но позже.

Они оказались правы: 19 ноября рэпер пообещал выпустить «кучу нового материала» в следующем году, а 22 ноября анонсировал дату выхода новой пластинки — она, как оказалось, выйдет еще до Нового года.

«Афиша Daily» рассказала о последних годах в карьере Оксимирона — от релиза «Горгорода» и страха исписаться до поиска новых битмейкеров «на грани гениальности» и ухода с 17-го независимого баттла. Также мы собрали все архивные материалы о рэпере.