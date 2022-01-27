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Bloomberg: Путин поддержал предложение Минфина регулировать, а не запрещать криптовалюты

Денис Ламехов
Сегодня в 17:48

Владимир Путин поддержал предложение Министерства финансов регулировать, а не запрещать криптовалюты, сообщает Bloomberg со ссылкой на три источника, знакомых с ходом обсуждения.

По информации издания, президент согласен с предложением обложить криптовалютных операторов налогом. Он также поддержал идею о разрешении майнинга в регионах с «избытком электроэнергии», например, в Иркутске, Красноярске и Карелии, утверждают собеседники Bloomberg.

Сегодня, 27 января, Минфин представил подробный план регулирования криптовалют в России. В числе предложенных мер оказались запуск сервиса «Прозрачный блокчейн» и введение закона, который позволит банкам проводить криптовалютные операции.

По мнению директора Департамента финансовой политики министерства Ивана Чебескова, именно регулирование оборота криптовалюты, а не запрет защищает интересы россиян.

20 января Центробанк предложил полностью запретить майнинг, выпуск, обращение и обмен криптовалют, в том числе биткоина, в России. Это объяснили тем, что цифровые валюты формируют финансовый пузырь, кроме того, ими расплачиваются при совершении нелегальных сделок.

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