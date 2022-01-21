Фил Спенсер: мы хотим оставить Call of Duty на PlayStation

Генеральный директор Microsoft Gaming Фил Спенсер заявил, что хочет оставить Call of Duty на PlayStation после приобретения Activision Blizzard.

«На этой неделе у меня были хорошие переговоры с руководителями Sony. Я подтвердил наше намерение соблюдать все существующие соглашения после приобретения Activision Blizzard и наше желание сохранить Call of Duty на PlayStation», — сказал он.

Спенсер также отметил, что Sony является важной частью игровой индустрии и он ценит отношения с ней.

Ранее Sony заявила, что ожидает от Microsoft соблюдения договорных соглашений и мультиплатформенности игр Activision. О каких играх тогда шла речь, неизвестно.

18 января Microsoft сообщил о намерении купить разработчика видеоигр Activision Blizzard. Сумма сделки составит 68,7 млрд долларов — это почти на 20 млрд больше текущей рыночной капитализации компании.

Позже глава студии Бобби Котик опубликовал письмо, в котором заявил, что сделка нужна для создания метавселенной. «Афиша Daily» подробно рассказала о его планах.