Глава Activision Blizzard: сделка с Microsoft нужна для создания метавселенной

Сегодня, 18 января, Microsoft сообщил о намерении купить разработчика видеоигр Activision Blizzard. Сумма сделки составит 68,7 млрд долларов — это почти на 20 млрд больше текущей рыночной капитализации компании. После этого глава Activision Blizzard Бобби Котик, сохраняющий за собой пост генерального директора, опубликовал письмо сотрудникам, в котором объяснил цель продажи компании. «Афиша Daily» рассказывает о его планах.

Together with @ATVI_AB, we will usher in a new era of gaming that puts players and creators first and makes gaming safe, inclusive, and accessible to all. https://t.co/fF2Ig3gSfx — Satya Nadella (@satyanadella) January 18, 2022 «Вместе с Activision Blizzard мы вступаем в новую фазу развития сферы видеоигр, где игроки и креаторы выходят на передний план, а процесс игры становится безопасным, инклюзивным и доступным каждому», — Сатья Наделла, генеральный директор Microsoft

Котик сообщил, что компании удалось создать сообщество из нескольких сотен миллионов игроков. Следующим шагом он видит объединение всех комьюнити, существующих в рамках проектов Activision Blizzard, в рамках собственной метавселенной — цифрового пространства, в котором виртуальный и реальный миры связаны с помощью AR- и VR-технологий. Он отмечает, что у конкурирующих компаний — от Facebook и Google до Sony и Disney — есть инициативы, направленные на создание трехмерных виртуальных миров и игровых вселенных. Навыки разработчиков Activision Blizzard и существующие проекты необходимы для запуска новой инициативы, говорит руководитель корпорации. По мнению Котика, сделка с Microsoft даст возможность более полно реализовать планы по созданию метавселенной, включая работу с инструментами облачных вычислений, искусственным интеллектом, машинным обучением и анализом данных. Он упоминает и «стремление к созданию наилучших условий для сотрудников» — сделка с Microsoft происходит на фоне связанного с этой темой скандала внутри Activision Blizzard. В июле 2021 года Калифорнийский департамент справедливого трудоустройства и размещения заявил, что работающие в корпорации женщины подвергаются сексуальным домогательствам и дискриминации. После этого компания решила выплатить пострадавшим 18 млн долларов, а позднее уволила 37 сотрудников и привлекла к административной ответственности еще 44.

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