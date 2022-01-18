Глава Activision Blizzard: сделка с Microsoft нужна для создания метавселенной

Сегодня, 18 января, Microsoft сообщил о намерении купить разработчика видеоигр Activision Blizzard. Сумма сделки составит 68,7 млрд долларов — это почти на 20 млрд больше текущей рыночной капитализации компании.
После этого глава Activision Blizzard Бобби Котик, сохраняющий за собой пост генерального директора, опубликовал письмо сотрудникам, в котором объяснил цель продажи компании. «Афиша Daily» рассказывает о его планах.
Котик сообщил, что компании удалось создать сообщество из нескольких сотен миллионов игроков. Следующим шагом он видит объединение всех комьюнити, существующих в рамках проектов Activision Blizzard, в рамках собственной метавселенной — цифрового пространства, в котором виртуальный и реальный миры связаны с помощью AR- и VR-технологий.
Он отмечает, что у конкурирующих компаний — от Facebook и Google до Sony и Disney — есть инициативы, направленные на создание трехмерных виртуальных миров и игровых вселенных. Навыки разработчиков Activision Blizzard и существующие проекты необходимы для запуска новой инициативы, говорит руководитель корпорации.
По мнению Котика, сделка с Microsoft даст возможность более полно реализовать планы по созданию метавселенной, включая работу с инструментами облачных вычислений, искусственным интеллектом, машинным обучением и анализом данных.
Он упоминает и «стремление к созданию наилучших условий для сотрудников» — сделка с Microsoft происходит на фоне связанного с этой темой скандала внутри Activision Blizzard. В июле 2021 года Калифорнийский департамент справедливого трудоустройства и размещения заявил, что работающие в корпорации женщины подвергаются сексуальным домогательствам и дискриминации. После этого компания решила выплатить пострадавшим 18 млн долларов, а позднее уволила 37 сотрудников и привлекла к административной ответственности еще 44.
В сегодняшнем письме Котик отмечает, что компания намерена задать новый стандарт в инклюзивности в корпоративной среде. Он добавляет: «Генеральный директор Miscrosoft Сатья Наделла — один из главных сторонников подхода, где забота — главная валюта, в которой можно измерить бизнес-лидерство».
«Нет организации, включая нашу, чья культура не нуждалась бы совершенствовании. Благодаря сведениям, которые вы предоставили, мы движемся в этом направлении», — говорит Котик, отсылая, вероятно, к сообщениям сотрудниц компании о харассменте.
По данным источников Wall Street Journal, Котик покинет корпорацию после завершения сделки. В письме руководитель сообщает, что получение необходимых разрешений от регуляторов и решение других технических вопросов ожидается к середине 2023 года.
В ноябре Microsoft представил проект собственной метавселенной. Она будет охватывать только рабочий аспект взаимодействия в киберпространстве и появится в сервисе для совместной удаленной работы Microsoft Teams.
У пользователей будет возможность создавать трехмерные аватары и взаимодействовать с их помощью в виртуальном мире. Компания анонсировала набор из нескольких 3D-комнат, в которые можно добавить доску для записей, экраны для показа презентаций, роликов и фотографий, а также объемные модели разрабатываемых продуктов.