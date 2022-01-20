Комик Идрак Мирзализаде продал на аукционе свой аннулированный вид на жительство в России за пять эфиров, то есть примерно за 15 тыс. долларов. Об этом сообщил телеграм-канал Mash.

Мирзализаде устроил аукцион во время концерта на острове Бали. Изначально он планировал продать только NFT-версию документа, но затем решил отдать покупателю и физический оригинал.

В видео, снятом во время аукциона, присутствует нецензурная лексика. Из‑за этого мы не можем дать ссылку на ролик по правилам Роскомнадзора.

О желании продать вид на жительство в Российской Федерации в качестве NFT Мирзализаде заявил еще в декабре. Rомик надеялся выручить за лот 10 эфиров — тогда эта сумма была эквивалентна примерно 40 тыс. рублей.

30 августа МВД России приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания Мирзализаде в России. Поводом стала шутка о дискриминации при съеме жилья, в ведомстве ее назвали «выражением, возбуждающим ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности» и «унижающим их человеческое достоинство».

Эту шутку Идрак Мирзализаде озвучил в выпуске ютьюб-шоу «Разгоны» от 1 марта. В нем затрагивалась тема ксенофобии в России, и стендапер сказал: «Предыдущие квартиросъемщики были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать».

В сентябре Мирзализаде подал иск к МВД с требованием отменить решение о запрете для него на въезд в Россию.