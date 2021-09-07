Идрак Мирзализаде подал иск к МВД из‑за запрета на въезд в Россию

Комик и гражданин Беларуси Идрак Мирзализаде подал иск к МВД в Замоскворецкий суд Москвы. Он требует отменить решение о запрете для него на въезд в Россию, пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

30 августа Министерство внутренних дел приняло решение о пожизненной нежелательности пребывания Мирзализаде в России. В марте этого года он получил вид на жительство в стране, однако теперь должен покинуть страну — в ином случае ему грозит депортация.

Поводом стала шутка о дискриминации при съеме жилья, в ведомстве ее назвали «выражением, возбуждающим ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности» и «унижающим их человеческое достоинство».

Эту шутку Идрак Мирзализаде озвучил в выпуске ютьюб-шоу «Разгоны» от 1 марта. В нем затрагивалась тема ксенофобии в России, и стендапер сказал: «Предыдущие квартиросъемщики были русскими. И, видимо, русские обмазываются говном и ложатся спать».

На его слова обратили внимание журналист Владимир Соловьев и провластный телеканал «Царьград». После этого в адрес юмориста стали поступать угрозы. 25 июня комика избили в центре Москвы два человека, которые выслеживали его от стендап-клуба. 9 августа комика арестовали на 10 суток за «возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства».

За Мирзализаде вступились известные стендап-комики. В видео под названием «Шутка — не преступление» записались Денис Чужой, Слава Комиссаренко, Алексей Квашонкин, Сергей Орлов, Данила Поперечный, Михаил Шац, Алексей Щербаков, Руслан Белый, Александр Гудков и другие юмористы. 18 августа они провели большой концерт в его поддержку.