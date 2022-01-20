Режиссер Таир Полад-заде выпустил документальный фильм о футбольном проекте «Кружка» в селе Глазок

В ней рассказывается о поддержке детей, увлекающихся футболом. Для них команда «Кружка» организовала летом 2021 года серию тренировок, подготовила форму, обновила футбольное поле и провела турнир. Две недели в Глазке вдохновили активистов на расширение проекта.

Режиссер Таир Полад-заде вместе с оператором Филиппом Задорожным снял документальный фильм о спортивных сборах, которые провел проект «Кружок» в селе Глазок Тамбовской области. Ленту под названием «За Глазок, за наше село» можно посмотреть на ютьюбе.

Теперь «Кружок» проведет грантовый конкурс «Скиньте мяч». Поучаствовать в нем могут инициаторы любого спортивного проекта, например, серии занятий с тренером, покупки мячей и формы для юношеской команды или ремонта баскетбольной площадки во дворе.

До 31 марта желающие должны подать заявку на сайте. Экспертный совет конкурса, в который войдут в числе прочих тренер ФК «Рубин» Леонид Слуцкий и главред Forbes Life Юлия Варшавская, выберет десять лучших проектов и выделит гранты до 150 тыс. рублей.

«Кружок» ― независимый образовательный проект, который с 2017 года создает бесплатные программы для школьников в регионах: по веб-разработке, музыке, архитектуре, урбанистике, астрономии и журналистике.

Сооснователи «Кружка» подробно рассказывали о нем «Афише Daily». Кроме того, участники проекта сняли документальный фильм о школе журналистики в Сардаяле и записали подкаст с подростками из Дагестана.

В марте 2021 года журналист Юрий Дудь представил документальное кино о «Кружке». В нем он рассказал, как просветительская деятельность меняет российскую провинцию и помогает детям из глубинки.