«Кружок» выпустил подкаст, записанный с подростками из Дагестана

Образовательный проект «Кружок» записал подкаст «Цмур», в котором ведущими стали подростки из лезгинского села в Сулейман-Стальском районе Дагестана. В итоге получилось пять эпизодов по 10–15 минут, рассказали «Афише Daily» организаторы проекта.
В селе Цмур Юра Сапрыкин, Саша Борзенко и Ильдар Фаттахов организовали недельную школу подкастов, в рамках которой школьников учили искать и записывать истории, брать интервью, работать с техникой и делать монтаж — для этого развернули целую звукозаписывающую студию.
У каждого эпизода — свой ведущий и своя история. В одном выпуске подростки рассуждают, нужно ли высшее образование, а в другом — исследуют родное село и жизнь вокруг. «Кружок» снял для каждого эпизода небольшой трейлер о том, как герои гуляют по Цмуру с микрофонами, — их можно посмотреть на ютьюбе и на сайте.
В каждом эпизоде есть небольшие рекламные вставки от студии «Черный дрозд», которую «Кружок» и преподаватели придумали и запустили в селе. Им посвятили раздел на сайте, хотя на самом деле, признаются авторы подкастов, он шуточный.
Школьники прорекламировали единственный местный магазин, воду «Рычал-Су» и секцию борьбы «У Сулимхана». Рекламу adidas записали в знак благодарности за футбольную форму для местных ребят (они все очень любят футбол), а «Яндекс.Музыку» — за информационную поддержку.
«Кружок» ― независимый образовательный проект, который с 2017 года провел 19 бесплатных программ для школьников в регионах: по веб-разработке, музыке, архитектуре, урбанистике, астрономии и журналистике. Весной 2018 года команда приезжала в деревню Сардаял и сняла документальный фильм об этой поездке, а в 2019 году там же провели школу журналистики (и тоже сняли об этом фильм).
Сооснователи «Кружка» подробно рассказывали о нем «Афише Daily», а в конце марта стали героями выпуска Юрия Дудя. Есть несколько способов поддержать проект, подробнее о них вы можете узнать на сайте.