«Кружок» выпустил подкаст, записанный с подростками из Дагестана

Образовательный проект «Кружок» записал подкаст «Цмур», в котором ведущими стали подростки из лезгинского села в Сулейман-Стальском районе Дагестана. В итоге получилось пять эпизодов по 10–15 минут, рассказали «Афише Daily» организаторы проекта.

В селе Цмур Юра Сапрыкин, Саша Борзенко и Ильдар Фаттахов организовали недельную школу подкастов, в рамках которой школьников учили искать и записывать истории, брать интервью, работать с техникой и делать монтаж — для этого развернули целую звукозаписывающую студию.

У каждого эпизода — свой ведущий и своя история. В одном выпуске подростки рассуждают, нужно ли высшее образование, а в другом — исследуют родное село и жизнь вокруг. «Кружок» снял для каждого эпизода небольшой трейлер о том, как герои гуляют по Цмуру с микрофонами, — их можно посмотреть на ютьюбе и на сайте.