перейти на мобильную версию сайта
да
нет
новости
Новости
Лорд убивает короля в новом трейлере «Макбета», который снял Джоэл Коэн 21:20
Apple начала предупреждать активистов о возможном взломе и слежке. Что об этом известно? 20:59
«Кружок» выпустил подкаст, записанный с подростками из Дагестана 20:32
В Петербурге ковидные ограничения продлят до 31 января. QR-коды начнут требовать с 27 декабря 20:28
Рашкин без неприкосновенности, коллекция NFT от «Руки вверх!» и другие новости дня
20:06 дайджест
В Москве троим блогерам дали по 3,5 года колонии за пранк с угоном такси 18:22
Главой Интерпола стал генерал-майор Ахмед Насер аль-Раиси из ОАЭ. Ранее его обвиняли в пытках 18:21
Верховный суд России отложил заседание по иску о ликвидации «Мемориала»* до 14 декабря 18:07
В Германии власть переходит к новому правительству. Вот его планы — на экологию, аборты и иммиграцию 17:55
ЕС разрешит въезд всем переболевшим СOVID-19 и привитым вакцинами, одобренными ВОЗ и ЕМА 17:54
Том Фелтон приедет в Москву на фестиваль Bubble Comics Con 17:25
Центр Вознесенского запускает серию авторских экскурсий по выставке «Игра в города» 17:15
Spotify тестирует вертикальные видео, как в TikTok 16:54
Okko представил коллекцию курсов от школы Masters. Там расскажут об NFT-артах и Art & Science 16:35
Парламент Северной Осетии не поддержал федеральные законопроекты о введении QR-кодов 16:01
Валерия Рашкина лишили депутатской неприкосновенности за охоту на лося без лицензии 15:49
В Татарстане смягчили правила проезда в общественном транспорте по QR-кодам 15:32
Мужчину, отсидевшего 16 лет за изнасилование автора «Милых костей», оправдали спустя 40 лет 15:17
«Руки вверх!» выпустили коллекцию NFT в честь 25-летия группы 15:05
«Интерфакс»: исполнительный директор «Шанинки» признала вину и дала показания на Сергея Зуева 14:27
Отключить рекламу

«Кружок» выпустил подкаст, записанный с подростками из Дагестана

Рустам Абдуллин
Сегодня в 20:32

Образовательный проект «Кружок» записал подкаст «Цмур», в котором ведущими стали подростки из лезгинского села в Сулейман-Стальском районе Дагестана. В итоге получилось пять эпизодов по 10–15 минут, рассказали «Афише Daily» организаторы проекта.

В селе Цмур Юра Сапрыкин, Саша Борзенко и Ильдар Фаттахов организовали недельную школу подкастов, в рамках которой школьников учили искать и записывать истории, брать интервью, работать с техникой и делать монтаж — для этого развернули целую звукозаписывающую студию.

У каждого эпизода — свой ведущий и своя история. В одном выпуске подростки рассуждают, нужно ли высшее образование, а в другом — исследуют родное село и жизнь вокруг. «Кружок» снял для каждого эпизода небольшой трейлер о том, как герои гуляют по Цмуру с микрофонами, — их можно посмотреть на ютьюбе и на сайте.

© Ярослав Головкин
1 из 4
© Сергей Нугаев
2 из 4
© Сергей Нугаев
4 из 4

В каждом эпизоде есть небольшие рекламные вставки от студии «Черный дрозд», которую «Кружок» и преподаватели придумали и запустили в селе. Им посвятили раздел на сайте, хотя на самом деле, признаются авторы подкастов, он шуточный.

Школьники прорекламировали единственный местный магазин, воду «Рычал-Су» и секцию борьбы «У Сулимхана». Рекламу adidas записали в знак благодарности за футбольную форму для местных ребят (они все очень любят футбол), а «Яндекс.Музыку» — за информационную поддержку.

«Кружок» ― независимый образовательный проект, который с 2017 года провел 19 бесплатных программ для школьников в регионах: по веб-разработке, музыке, архитектуре, урбанистике, астрономии и журналистике. Весной 2018 года команда приезжала в деревню Сардаял и сняла документальный фильм об этой поездке, а в 2019 году там же провели школу журналистики (и тоже сняли об этом фильм).

Сооснователи «Кружка» подробно рассказывали о нем «Афише Daily», а в конце марта стали героями выпуска Юрия Дудя. Есть несколько способов поддержать проект, подробнее о них вы можете узнать на сайте.

Рекомендации партнеров
События недели на afisha.ru
рок
Imagine Dragons
Гудящий проповеднический инди-рок с бешеной популярностью
мелодрама
Французский вестник. Приложение к газете «Либерти. Канзас ивнинг сан»
Уэс Андерсон — про американских журналистов во Франции
поп
Disclosure
Изобретательные танцевальные хиты от легендарных продюсеров
детектив
Обитель зла: Раккун-Сити
Главная экранизация видеоигр воскресает с новыми актерами
драматический
Старший сын
Виктор Сухоруков в трогательной комедии Вампилова
триллер
Прошлой ночью в Сохо
Истинно британский хоррор от режиссера «Типа крутых легавых»

Другие материалы по темам

Теги
Афиша Daily
Люди
Ильдар Фаттахов
Афиша Daily Рекламодателям Редакция Теги Авторы Рубрики Спецпроекты Архив
Мобильная версия
Проекты «Афиши» Afisha.ru Афиша Дети Приложение «Афиши» Путеводители «Афиши» Афиша-Сериалы Eda.ru Пикник «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
© 1999–2021 ООО «Компания Афиша» Пользовательское соглашение
Ошибка в тексте
Отправить