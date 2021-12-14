Gulagu.net сообщил о новом архиве с записями пыток в российских тюрьмах. Его удалось вывезти в Париж

Gulagu.net получил доступ к новому архиву с записями пыток в тюрьмах, которые происходили в Красноярске (в 2016–2019 годы), Забайкалье и Приморском крае. Объем архива — 200 гигабайт, сообщил основатель проекта Владимир Осечкин.

Свидетельства пыток предоставил правозащитникам новый информатор (имя не раскрывается). Он вместе с диском, на котором архив, сегодня вылетел из России во Францию. В скором времени информатор и материалы окажутся в парижской штаб-квартире Gulagu.net.

Осечкин заявил, что решил публично рассказать о самолете, который на тот момент летел над Россией, чтобы избежать возможных провокаций властей. «Новый архив должен показать, что пытки проходят не только в Саратове, но и в других регионах. А также что в них участвуют даже сотрудники ФСБ», — сказал правозащитник телеграм-каналу «Осторожно, новости».

В октябре Gulagu.net опубликовал кадры с пытками заключенных в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, в Белгородской колонии № 4 и в ИК № 6 на Камчатке. Правозащитники заявили, что у них в распоряжении оказались 40 гигабайт видеозаписей пыток заключенных в российских колониях. Архив проекту передал программист Сергей Савельев, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам саратовского управления ФСИН.

На основе публикаций Gulagu.net Следственный комитет завел семь уголовных дел. Постов лишились несколько высокопоставленных сотрудников саратовского УФСИН. В частности, глава управления Алексей Федотов, начальник туберкулезной больницы Павел Гаценко, глава отдела безопасности Сергей Мальцев, замначальника по безопасности и оперативной работе Сергей Салов и глава оперативного отдела Антон Бочков.