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Activision Blizzard уволил 37 сотрудников из‑за скандала с домогательствами и дискриминацией

Семён Гудошников
Сегодня в 16:22

С июля 2021 года разработчик видеоигр Activision Blizzard уволил 37 сотрудников и привлек к административной ответственности еще 44 из‑за скандала с сексуальными домогательствами и ненадлежащим поведением на работе. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в компании и краткий отчет по итогам внутреннего расследования.

По словам собеседников издания, о принятых мерах планировалось рассказать до начала зимних праздников, но глава компании Бобби Котик решил этого не делать. Он посчитал, что публикация приведет к тому, что внутренние проблемы компании покажутся еще большими, чем они представлены в прессе.

В кратком отчете говорится, что Activision Blizzard собрал около 700 сообщений о неподобающем поведении и других проблемах. Причем в некоторых из них речь шла об одном и том же инциденте.

Пресс-секретарь разработчика Хелейн Класки оспорила данные о 700 сообщениях. По ее словам, жалобы включали все заявления в соцсетях, а поднятые проблемы варьировались от безобидных до потенциально серьезных обвинений, которые расследовала компания. Увольнения и наказания последовали после давления на руководство со стороны инвесторов, сотрудников и деловых партнеров.

Activision Blizzard оказался в центре скандала летом 2021 года. Тогда Калифорнийский департамент справедливого трудоустройства и размещения заявил, что женщины в компании постоянно подвергаются сексуальным домогательствам, получают меньшую зарплату за ту же или большую работу, при этом им предъявляют более жесткие требования и не продвигают по службе. В сентябре 2021-го разработчик видеоигр решил выплатить пострадавшим 18 млн долларов.

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