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«Аэрофлот» возобновит полеты в Нур-Султан 10 января

Юлия Онодэра
Вчера в 18:54

Российская авиакомпания «Аэрофлот» возобновит перелеты в столицу Казахстана с 10 января. В этот день в Нур-Султан отправятся рейсы, которые были запланированы на 9 января и отменены из‑за массовых протестов в стране. Об этом сообщил «Коммерсант».

«В связи с действующими ограничениями на территории Республики Казахстан вылет воздушного судна Airbus A330 из Шереметьево (терминал D) запланирован на 4.00 по московскому времени 10 января, обратный рейс из Нур-Султана — на 12.05 по местному времени», — рассказал перевозчик.

Перелеты планируется выполнять ежедневно. В данный момент между Россией и Казахстаном осуществляются только вывозные рейсы, на них улететь из Казахстана могут только россияне. 9 января такой возможностью воспользовались 1422 гражданина.

Массовые протесты в Казахстане начались сразу после Нового года из‑за повышения цен на сжиженный газ. Его стоимость в республике выросла в два раза — с 50–60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 рублей).

Власти Казахстана объяснили подорожание законами рынка. Торговля сжиженным газом была полностью переведена на товарные биржи, где и установилась более высокая цена на его поставки, заявили они.

Изначально волнения вспыхнули в городе Жанаозене Мангистауской области, но затем перекинулись и на другие города страны, такие как Алма-Аты, Тараз, Караганда, Шымкент, Кызылорда и Актобе.

Правительство заявило, что вернет госрегулирование цен на сжиженный газ и снизит его стоимость. Однако это не остановило протестующих. 5 января режим чрезвычайного положения ввели на территории всего Казахстана.

Митингующие начали захватывать административные здания и редакции СМИ, иностранные авиакомпании приняли решение отменить рейсы в города страны, число задержанных в Казахстане превысило 2000 человек. Известно о десятках погибших.

Национальная палата предпринимателей страны оценила ущерб от беспорядков в 40 млрд тенге (около 7 млрд рублей). Токаев назвал митинги «террористической угрозой» и «подрывом целостности государства». По его словам, в стране действуют «международные террористические банды».

Он обратился в ОДКБ, куда входят Россия, Армения, Беларусь, Казахстан, Киргизия и Таджикистан, за помощью. В организации согласились направить в Казахстан миротворческие силы «с целью стабилизации и нормализации обстановки». Из России в Казахстан прибыли подразделения ВДВ.

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