В Алма-Ате загорелось здание ТРК «Мир»

Причины возгорания не сообщаются. К посту телеканала прикреплен ролик, на котором видно горящее здание и бегущих от него людей.

В казахстанском городе Алма-Ате горит здание телерадиокомпании «Мир» . Об этом сообщил телеканал «Мир 24» в своем телеграм-канале.

Сразу после Нового года в Казахстане начались массовые протесты из‑за повышения цен на сжиженный газ. Его стоимость в республике выросла в два раза — с 50–60 до 120 тенге за литр (примерно с 10 до 20 рублей).

Власти Казахстана объяснили подорожание законами рынка. Торговля сжиженным газом была полностью переведена на товарные биржи, где и установилась более высокая цена на его поставки, заявили в правительстве.

Изначально волнения вспыхнули в городе Жанаозене Мангистауской области, но затем перекинулись и на другие города страны, такие как Алма-Аты, Тараз, Караганда, Шымкент, Кызылорда и Актобе.

В ряде населенных пунктов протесты переросли в столкновения с полицией, силовики применили против демонстрантов спецсредства — слезоточивый газ и светошумовые гранаты. В Алма-Ате протестующие разбили несколько полицейских машин — они загорелись, одна из них взорвалась.

К вечеру 6 января количество задержанных на протестах в Казахстане достигло 2298. Погибли, по данным республиканского МВД, 18 правоохранителей, 748 пострадали, количество погибших гражданских лиц власти не называют.

Правительство заявило, что вернет госрегулирование цен на сжиженный газ и снизит его стоимость. Однако это не остановило протестующих, которые начали требовать отставки правительства и ухода из политики первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева.

5 января действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ об отставке правительства республики на фоне протестов. В этот же день в стране ввели режим чрезвычайного положения на всей территории страны.