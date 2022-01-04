WSJ: церемонию «Грэмми» могут перенести второй год подряд из‑за коронавируса

Национальная академия звукозаписи США может перенести 64-ю церемонию вручения музыкальной премии «Грэмми» из‑за распространения коронавируса в стране. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на источник.

Сейчас церемония запланирована на 31 января. Если решение будет принято, «Грэмми» перенесут второй год подряд. В 2021-м вместо 31 января награды вручали 14 марта, а также сменили площадку на большую по площади.

В ноябре академия объявила номинантов 2022 года. Среди них — Канье Уэст, Lil Nas X, Билли Айлиш, BTS, St. Vincent, Deftones и ABBA. Jay Z стал музыкантом с наибольшим количеством номинаций на «Грэмми» в истории — их количество теперь составляет 83 (из них 23 победы).

В декабре Дрейк попросил Американскую академию звукозаписи исключить его из списка претендентов на премию. Решение было принято музыкантом и его менеджерами, причины не раскрываются.