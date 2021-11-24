Jay-Z стал артистом с наибольшим количеством номинаций на «Грэмми» в истории

После оглашения претендентов на премию 2022 года рэпер получил три новых номинации, а общее их количество теперь составляет 83 (из них 23 победы). Таким образом, он обходит легендарного американского музыканта и продюсера Куинси Джонса — на его счету 80 номинаций на «Грэмми».

Хип-хоп-исполнитель Jay-Z стал музыкантом с наибольшим количеством номинаций на «Грэмми» в истории, подсчитал NME.

Издание сообщает, что второе место с 81 номинацией занял Пол Маккартни, а Джонс переместился на третью строчку. Затем идут Бейонсе и американский ритм-энд-блюзовый исполнитель Стиви Уандер.

Вчера, 23 ноября, оргкомитет «Грэмми» назвал претендентов на премию будущего года. Среди них — Lil Nas X, Канье Уэст и ABBA. Jay-Z номинирован в том числе за гостевое участие в альбоме «Donda». Имена лауреатов станут известны 31 января в ходе 64-й церемонии награждения.