Музыкальная премия «Грэмми» объявила номинантов в ключевых категориях в 2022 году. Об этом сообщил официальный сайт награды. Имена обладателей «Грэмми» станут известны 31 января в ходе 64-й церемонии награждения.

За победу в категории «Лучшая запись» поборются ABBA («I Still Have Faith in You»), Джон Батист («Freedom»), Тони Беннетт и Леди Гага («I Get a Kick Out of You»), Джастин Бибер, Дэниел Цезарь и Гивеон («Peaches»), Брэнди Карлайл («Right on Time»), Doja Cat и SZA («Kiss Me More»), Билли Айлиш («Happier Than Ever»), Lil Nas X («Montero»), Оливия Родриго («Driver License») и Silk Sonic («Leave the Door Open»).

Лучшим альбомом могут стать «We Are» Батиста, «Love For Sale» Леди Гаги и Тони Беннетта, «Justice» Бибера, «Planet Her» Doja Cat, «Happier Than Ever» Айлиш, «Back Of My Mind» H.E.R., «Montero» Lil Nas X, «Sour» Родриго, «evermore» Тейлор Свифт и «Donda» Канье Уэста.

Песню года будут выбирать между «Bad Habits» Эда Ширана, «A Beautiful Noise» Алиши Киз и Брэнди Карлайл, «Drivers License» Оливии Родриго, «Fight for You» H.E.R., «Happier Than Ever» Айлиш, «Kiss Me More» Doja Cat и SZA, «Leave the Door Open» Silk Sonic, «Montero» Lil Nas X, «Peaches» Бибера, Цезаря и Гивеона, а также «Right on Time» Брэнди Карлайл.

Среди новых артистов на «Грэмми» выделили Arooj Aftab, Джимми Аллена, Baby Keem, Финнеаса, Glass Animals, Japanese Breakfast, The Kid Laroi, Арло Паркс, Оливию Родриго и Saweetie. Полный список номинаций можно посмотреть здесь.

Награды в категориях «Поп-музыка» могут получить, помимо упомянутых Бибера, Родриго, Айлиш, Карлайл и других артистов, Ариана Гранде, BTS, Coldplay, Нора Джонс, Тори Келли, Долли Партон, Ledisi и Уилли Нельсон.

В числе номинантов в разделе «Танцевальная/электронная музыка» — Afrojack и Дэвид Гетта, Олафур Арнальдс, Джеймс Блейк, Bonobo, Tiesto, Caribou, Rufus Du Sol, в разделе «Современная инструментальная музыка» — Марк Леттиери, Рэйчел Экрот и другие.

На премии в рок-номинациях претендуют AC/DC, Black Pumas, Крис Корнелл, Deftones и Foo Fighters, а также Dream Theater, Gojira, Mastodon и Rob Zombie. Пол Маккартни получил номинации за написание лучшей рок-песни («Fight My Way») и лучший рок-альбом.

Кроме того, обладателями «Грэмми» могут стать Fleet Foxes, Halsey и St. Vincent — все они номинированы в категории «Лучший альтернативный альбом». Среди R&B-пластинок выделили в числе прочих «New Light» Эрика Беллингера, «Something To Say» Кори Генри, «Gold-Doggers Sound» Леона Бриджеса и «Heaux Tales» Джазмин Салливан.

Главными рэперами года могут оказаться Baby keem, Cardi B, J.Cole, Дрейк и Megan Thee Stallion, Doja Cat, Tyler The Creator, Канье Уэст, Nas. Также озвучены номинанты в категориях «Кантри», «Джаз», «Госпел», «Регги», «Классика», «Саундтреки» и других.