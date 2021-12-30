Пэрис Хилтон во второй раз запускает свой вариант метавселенной на игровой платформе Roblox

Американская поп-звезда Пэрис Хилтон запускает виртуальный мир Paris World на игровой платформе Roblox. Об этом сообщает Reuters.

Paris World будет выполнен в виде острова. Пользователи смогут посетить цифровую копию особняка звезды в Беверли Хиллс и ее домика для собак, а также осмотреть близлежащие территории — на яхте или в спортивном автомобиле, пишет Reuters.

Часть опций будет платной. Агентство сообщает, что, например, покупка цифровой одежды или поездка на водных лыжах потребуют микротранзакций.

Накануне Нового года Хилтон сыграет в Paris World диджей-сет. «Для меня метавселенная — место, где ты можешь делать все то же, что и в реальном мире», — сказала она.

Это вторая попытка знаменитости запустить свой вариант метавселенной в Roblox. Впервые Paris World был запущен в октябре — но игроки сообщили, что спустя короткое время пространство было закрыто. На ютьюбе сохранились обзоры пользователей, которые жаловались на ошибки и недоработки. Некоторые из них назвали Paris World одним из худших запусков за все время существования Roblox.

В 2021 году собственную метавселенную в Roblox запустил Nike, также с платформой активно работали в Gucci. Совместный проект с еще одной цифровой вселенной Fortnite выпустил другой люксовый бренд Balenciaga.

В октябре «Афиша Daily» рассказывала, что такое метавселенная в понимании Марка Цукерберга, который наймет 10 тыс. разработчиков в странах Евросоюза для ее создания.