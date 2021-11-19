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Nike запустил свой вариант цифровой вселенной — на игровой платформе Roblox

Денис Ламехов
Сегодня в 15:35

Nike и игровая вселенная Roblox создали виртуальный мир Nikeland. Об этом сообщает CNBC.

Пользователи могут одеть своих персонажей в кроссовки и вещи бренда — эта возможность бесплатная. Телеканал заявляет, что такая инициатива — возможность для Nike заинтересовать своей продукцией и ценностями новое поколение игроков, чтобы затем трансформировать это в реальные продажи.

Nikeland спроектирован по образцу штаб-квартиры компании в США. Он включает в себя стадионы и площадки, где юзеры получили возможность состязаться в различных играх. Компания также хочет проводить в цифровом мире соревнования, приуроченные к реальным спортивным событиям, например, к чемпионату мира по футболу, пишет CNBC.

Ранее стало известно о намерениях других брендов, включая Gucci и Balenciaga, развивать свое присутствие в метавселенных. Они подали заявки на регистрацию патентов, которые позволят создавать программное обеспечение для виртуальной и дополненной реальности, а также производить умные очки.

Сама идея метавселенных родилась из мира игр, рассказывает Bloomberg. По оценке издания, пользователи тратят на покупки предметов в играх более 100 млрд долларов в год.

В октябре «Афиша Daily» рассказывала, что такое метавселенная в понимании Марка Цукерберга, который наймет 10 тыс. разработчиков в странах Евросоюза для создания цифрового мира.

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