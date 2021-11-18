Gucci, Nike и другие бренды хотят попасть в метавселенную. Вот их планы

Издание The Fashion Law, посвященное юридическим вопросам индустрии моды, выяснило, что в конце октября люксовый бренд Gucci подал заявку на регистрацию патента, который позволит создавать программное обеспечение для виртуальной и дополненной реальности, выпускать цифровую валюту и производить умные очки. Марка пополнила ряды крупных фешен-компаний, которые планируют еще активнее работать с киберпространством — в том числе с метавселенными. «Афиша Daily» рассказывает, что известно об их намерениях. Согласно данным The Fashion Law, Gucci хочет выпускать и приложения для онлайн-игр. Бренд не впервые стремится работать с играми: в середине 2021 года он выпустил кроссовки, цифровые сумки и другие аксессуары для игровой вселенной Roblox, которая, по данным The Verge, насчитывает 31 млн ежедневных пользователей. Одна из сумок (срок их приобретения был ограниченным) была перепродана пользователем за 4115 долларов — на 700 долларов выше стоимости реальной версии.

Другой люксовый бренд, Saint Laurent, намерен зарегистрировать право на выпуск смарт-одежды — той, что может подключаться к смартфонам и другим гаджетам. Также компания планирует продавать вещи, которые могли бы собирать биометрические данные и отслеживать физическое состояние владельца, пишет The Fashion Law. Gucci и Saint Laurent приносят 73% всей выручки ее владельцу, компании Kering. Balenciaga подала заявление на регистрацию новых товаров в патентное бюро США еще в марте. Бренд хочет производить VR-шлемы, программное обеспечение и умные очки. Марка уже выпускала собственную игру, где модели были облачены в вещи из последней на тот момент коллекции, и работала с игровой вселенной Fortnite — одежда также была доступна не только в виде цифровых версий, но и реально существующих. Сегодня, 18 ноября, стало известно, что собственный проект, связанный с цифровой одеждой, запустил Nike — вновь с Roblox. Пользователи смогут одеть своих персонажей в кроссовки и вещи бренда — при этом возможность бесплатная, в отличие от инициатив других брендов, пишет CNBC.