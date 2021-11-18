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Gucci, Nike и другие бренды хотят попасть в метавселенную. Вот их планы

Денис Ламехов
Сегодня в 22:06

Издание The Fashion Law, посвященное юридическим вопросам индустрии моды, выяснило, что в конце октября люксовый бренд Gucci подал заявку на регистрацию патента, который позволит создавать программное обеспечение для виртуальной и дополненной реальности, выпускать цифровую валюту и производить умные очки. Марка пополнила ряды крупных фешен-компаний, которые планируют еще активнее работать с киберпространством — в том числе с метавселенными. «Афиша Daily» рассказывает, что известно об их намерениях.

Согласно данным The Fashion Law, Gucci хочет выпускать и приложения для онлайн-игр. Бренд не впервые стремится работать с играми: в середине 2021 года он выпустил кроссовки, цифровые сумки и другие аксессуары для игровой вселенной Roblox, которая, по данным The Verge, насчитывает 31 млн ежедневных пользователей. Одна из сумок (срок их приобретения был ограниченным) была перепродана пользователем за 4115 долларов — на 700 долларов выше стоимости реальной версии.

Другой люксовый бренд, Saint Laurent, намерен зарегистрировать право на выпуск смарт-одежды — той, что может подключаться к смартфонам и другим гаджетам. Также компания планирует продавать вещи, которые могли бы собирать биометрические данные и отслеживать физическое состояние владельца, пишет The Fashion Law. Gucci и Saint Laurent приносят 73% всей выручки ее владельцу, компании Kering.

Balenciaga подала заявление на регистрацию новых товаров в патентное бюро США еще в марте. Бренд хочет производить VR-шлемы, программное обеспечение и умные очки. Марка уже выпускала собственную игру, где модели были облачены в вещи из последней на тот момент коллекции, и работала с игровой вселенной Fortnite — одежда также была доступна не только в виде цифровых версий, но и реально существующих.

Сегодня, 18 ноября, стало известно, что собственный проект, связанный с цифровой одеждой, запустил Nike — вновь с Roblox. Пользователи смогут одеть своих персонажей в кроссовки и вещи бренда — при этом возможность бесплатная, в отличие от инициатив других брендов, пишет CNBC.

Сама идея метавселенных родилась из мира игр, говорит Bloomberg. По оценке издания, пользователи тратят на покупки предметов в играх более 100 млрд долларов в год. Vogue Business пишет, что Balenciaga, Gucci (и крупным брендам вообще) необходимо работать с игровыми вселенными, чтобы вовлечь молодых и уже платежеспособных представителей поколения Z. Финансовая компания Morgan Stanley прогнозирует, что метавселенные, игры и все цифровые источники могут принести одной только индустрии люкса дополнительные 50 млрд долларов к концу десятилетия, передает Reuters.

В октябре «Афиша Daily» рассказывала, что такое метавселенная в понимании Марка Цукерберга, который наймет 10 тыс. разработчиков в странах Евросоюза для ее создания.

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