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Бастрыкин: Запад ведет против России гибридную войну с помощью фильмов и игр

Семён Гудошников
Сегодня в 22:45

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обвинил Запад в гибридной войне против России. По мнению главы СК, западные игры и фильмы дестабилизируют российскую молодежь и лишают ее национальной идентичности.

«Западный кинематограф, производители компьютерных игр, привлекающих молодежь, насквозь пропитаны желанием представить нашу страну в негативном свете. Как мы знаем, их герои с русскими фамилиями и очевидно утрированными личностными качествами нередко выступают антагонистами различных произведений и компьютерных игр», — сказал он в интервью «Российской газете».

Бастрыкин связывает преступления подростков с тем, что они «черпают извне информацию, которая на них крайне губительно влияет». Он считает, что многие иностранные фильмы акцентируют внимание на таких ценностях, как «право сильного и эгоизм», а в некоторых картинах «приветствуется насилие и даже убийства, совершенные якобы во благо».

«Мы сталкиваемся с насаждением нашему молодому поколению чуждых ценностей и идеалов. Стратегия национальной безопасности определяет, что информационно-психологические диверсии и „вестернизация“ культуры усиливают угрозу утраты Российской Федерацией своего культурного суверенитета», — утверждает председатель СК.

При этом, по его словам, с 2013 года количество уголовных дел, заведенных на несовершеннолетних, уменьшалось. В 2020 году, когда в России расследовали 8804 таких дела, был небольшой рост. За 11 месяцев 2021 года в суд было направлено 7761 уголовное дело о преступлениях, совершенных несовершеннолетними.

23 ноября Бастрыкин заявил, что «блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». После этого в ресторан Моргенштерна пришли с внеплановой проверкой и приостановили его работу. Сам музыкант уехал сперва в Беларусь, а потом в Дубай. Московский концерт рэпера перенесли на следующий год.

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