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В ресторан Моргенштерна пришли с внеплановой проверкой. Работу заведения приостановили

Виктория Шанина
Сегодня в 9:35

Московский ресторан KAIF, который принадлежит рэперу Моргенштерну, временно закрыли после внеплановой проверки. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka со ссылкой на источник.

В ходе проверки выяснилось, что у ресторана на Большой Дмитровке нет лицензии на продажу алкоголя, а в баре представлена нелегальная алкогольная продукция. О каких именно напитках идет речь, не уточняется.

23 ноября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн торгует наркотиками в соцсетях. «Увлекает в свою сферу общения огромное количество нашей молодежи, а мы все сидим и абстрактно рассуждаем, что человек — высшая ценность и права человека нарушать нельзя!», — сказал он.

На следующий день в телеграм-канале «Опер слил» появилось сообщение о том, что рэпер покинул Россию. Артиста заметили с женой и охранником при посадке на поезд Москва-Минск в Смоленске.

Концертный директор Моргенштерна в комментарии изданию Daily Storm сказал, что у артиста запланировано «одно событие в Беларуси». Что именно это за мероприятие он рассказать не может, так как, по его словам, оно частное.

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