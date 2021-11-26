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Gipsy перенес концерт Моргенштерна в Москве на следующий год

Виктория Шанина
Сегодня в 9:17

Московский клуб Gipsy перенес выступление Моргенштерна, запланированное на 26 ноября, на следующий год. Об этом сообщается на сайте клуба.

«Друзья, к сожалению, Моргенштерн не сможет выступить в GIPSY. Концерт переносится на 2022 год. Мы сделали все, что в наших силах <…> Не ругайтесь, вы же понимаете, это произошло по независящим от нас причинам», — написала администрация заведения.

Приобретенные билеты можно вернуть, либо использовать для прохода на концерт Slava Marlow и получить 1000 рублей на бар.

23 ноября глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин заявил, что Моргенштерн торгует наркотиками в соцсетях. На следующий день в телеграм-канале «Опер слил» появилось сообщение о том, что рэпер покинул Россию. Артиста заметили с женой и охранником при посадке на поезд Москва — Минск в Смоленске.

Концертный директор Моргенштерна в комментарии изданию Daily Storm сказал, что у артиста запланировано «одно событие в Беларуси». Что именно это за мероприятие, он рассказать не может, так как, по его словам, оно частное.

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