Режиссер «Игры в кальмара» обсуждает съемки третьего сезона сериала с Netflix

Режиссер южнокорейского сериала «Игра в кальмара» Хван Дон Хек ведет переговоры с Netflix о съемках второго и третьего сезонов шоу. Об этом он рассказал в интервью телеканалу KBS.

«Мы вместе с Netflix все еще обсуждаем второй и третий сезон. Рано или поздно появится результат или заключение. Могу только сказать, так как точно знаю, что многие люди ждут. По этой причине все упорно трудятся, чтобы подготовиться к следующему сезону», — отметил Дон Хек.

Сериал «Игра в кальмара» вышел в сентябре 2021 года и стал самым популярным шоу Netflix. «Афиша Daily» рассказывала о шоу в деталях, пытаясь понять, почему жестокий триллер достиг такого успеха и какие другие кинопроекты он напоминает.

30 ноября шоу было признано лучшим сериалом года по версии Gotham Awards. 13 декабря «Игру в кальмара» номинировали на «Золотой глобус» в категории «Лучший телесериал-драма».