«Игра в Кальмара» стала самым популярным шоу Netflix. Ее посмотрели на 111 млн аккаунтов

По данным Statista, во втором квартале 2021 года, на Netflix было зарегистрировано 209,2 млн аккаунтов. То есть «Игру в кальмара» посмотрело более половины аудитории сервиса. За просмотр Netflix считает воспроизведение хотя бы одного эпизода сериала на протяжении двух минут.

Netflix опубликовал в твиттере статистику по просмотрам южнокорейского сериала «Игра в кальмара» — его посмотрели на стриминговом сервисе со 111 млн аккаунтов. Это делает его самым популярным шоу на Netflix в истории.

До этого рекорд по просмотрам принадлежал мелодраме «Бриджертоны». Она завоевала звание самого популярного шоу Netflix в январе 2021 года, преодолев отметку в 82 млн аккаунтов, посмотревших его. Тогда такого успеха не ожидали даже сами авторы.

«Игра в кальмара» вышла на Netflix 17 сентября и приобрела настоящую вирусную популярность, взлетев на первую строчку по просмотрам на платформе в 90 странах. Официально пока не принято решение о продлении сериала на второй сезон, но его создатель Хван Дон Хек говорил, что «много людей полны энтузиазма».

«Афиша Daily» рассказывала о сериале в деталях, пыталась понять, почему жестокий триллер достиг такого успеха и какие другие кинопроекты он напоминает. Мы также писали о десяти самых популярных фанатских теориях. Среди них: карточки определяют роль, надзиратели — беглые преступники, а Ги Хун — сын Иль Нама.