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«Игра в Кальмара» стала самым популярным шоу Netflix. Ее посмотрели на 111 млн аккаунтов

Семён Гудошников
Сегодня в 10:35

Netflix опубликовал в твиттере статистику по просмотрам южнокорейского сериала «Игра в кальмара» — его посмотрели на стриминговом сервисе со 111 млн аккаунтов. Это делает его самым популярным шоу на Netflix в истории.

По данным Statista, во втором квартале 2021 года, на Netflix было зарегистрировано 209,2 млн аккаунтов. То есть «Игру в кальмара» посмотрело более половины аудитории сервиса. За просмотр Netflix считает воспроизведение хотя бы одного эпизода сериала на протяжении двух минут.

До этого рекорд по просмотрам принадлежал мелодраме «Бриджертоны». Она завоевала звание самого популярного шоу Netflix в январе 2021 года, преодолев отметку в 82 млн аккаунтов, посмотревших его. Тогда такого успеха не ожидали даже сами авторы.

«Игра в кальмара» вышла на Netflix 17 сентября и приобрела настоящую вирусную популярность, взлетев на первую строчку по просмотрам на платформе в 90 странах. Официально пока не принято решение о продлении сериала на второй сезон, но его создатель Хван Дон Хек говорил, что «много людей полны энтузиазма».

«Афиша Daily» рассказывала о сериале в деталях, пыталась понять, почему жестокий триллер достиг такого успеха и какие другие кинопроекты он напоминает. Мы также писали о десяти самых популярных фанатских теориях. Среди них: карточки определяют роль, надзиратели — беглые преступники, а Ги Хун — сын Иль Нама.

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