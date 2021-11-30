«Игра в кальмара» признана лучшим сериалом года по версии Gotham Awards

«Игра в кальмара» стала победителем независимой премии Gotham Awards 2021 в категории «Лучший сериал (длительность эпизодов — более 40 минут)». Это первая крупная премия для шоу, сообщает Variety.

«Игра в кальмара» — это южнокорейский сериал, который дебютировал на Netflix 17 сентября. Проект очень быстро набрал популярность и занял первые строчки в чартах стриминга в 80 странах.

Триумфатором премии стал дебютный фильм Мэгги Джилленхол «Незнакомая дочь». Он взял четыре награды, включая «Лучший фильм».

С полным списком победителей Gotham Awards можно ознакомиться ниже: