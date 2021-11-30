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«Игра в кальмара» признана лучшим сериалом года по версии Gotham Awards

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:07

«Игра в кальмара» стала победителем независимой премии Gotham Awards 2021 в категории «Лучший сериал (длительность эпизодов — более 40 минут)». Это первая крупная премия для шоу, сообщает Variety.

«Игра в кальмара» — это южнокорейский сериал, который дебютировал на Netflix 17 сентября. Проект очень быстро набрал популярность и занял первые строчки в чартах стриминга в 80 странах.

Триумфатором премии стал дебютный фильм Мэгги Джилленхол «Незнакомая дочь». Он взял четыре награды, включая «Лучший фильм».

С полным списком победителей Gotham Awards можно ознакомиться ниже:


  • «Лучший фильм» — «Незнакомая дочь»;
  • «Лучшая главная роль» — Оливия Колман («Незнакомая дочь») и Фрэнки Фейсон («Убийство Кеннета Чемберлена»);
  • «Главный прорыв среди режиссеров» — Мэгги Джилленхол («Незнакомая дочь»);
  • «Лучший сценарий» — Мэгги Джилленхол («Незнакомая дочь»);
  • «Лучший международный фильм» — «Сядь за руль моей машины»;
  • «Лучший документальный фильм» — «Побег»;
  • «Лучший сериал (длительность эпизодов — более 40 минут)» — «Игра в кальмара»;
  • «Лучший сериал (длительность эпизодов — менее 40 минут)» — «Псы резервации».
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