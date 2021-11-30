«Игра в кальмара» признана лучшим сериалом года по версии Gotham Awards

«Игра в кальмара» стала победителем независимой премии Gotham Awards 2021 в категории «Лучший сериал (длительность эпизодов — более 40 минут)». Это первая крупная премия для шоу, сообщает Variety.
«Игра в кальмара» — это южнокорейский сериал, который дебютировал на Netflix 17 сентября. Проект очень быстро набрал популярность и занял первые строчки в чартах стриминга в 80 странах.
Триумфатором премии стал дебютный фильм Мэгги Джилленхол «Незнакомая дочь». Он взял четыре награды, включая «Лучший фильм».
С полным списком победителей Gotham Awards можно ознакомиться ниже:
- «Лучший фильм» — «Незнакомая дочь»;
- «Лучшая главная роль» — Оливия Колман («Незнакомая дочь») и Фрэнки Фейсон («Убийство Кеннета Чемберлена»);
- «Главный прорыв среди режиссеров» — Мэгги Джилленхол («Незнакомая дочь»);
- «Лучший сценарий» — Мэгги Джилленхол («Незнакомая дочь»);
- «Лучший международный фильм» — «Сядь за руль моей машины»;
- «Лучший документальный фильм» — «Побег»;
- «Лучший сериал (длительность эпизодов — более 40 минут)» — «Игра в кальмара»;
- «Лучший сериал (длительность эпизодов — менее 40 минут)» — «Псы резервации».