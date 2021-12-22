Граймс показала новую версию клипа «Player of Games». В нем она бьется с рыцарем на мечах

Канадская певица Граймс выпустила новый вариант клипа «Player of Games». Ролик появился в ютьюб-аккаунте артистки.
Клип продолжает события первой версии видео, в котором исполнительница обнимает неподвижную фигуру рыцаря. В новом ролике Граймс сражается с рыцарем на мечах, а затем сходится с ним в шахматном поединке.
«Я влюблена в величайшего из игроков. Однако он неизменно любит игру больше, чем меня», — поет исполнительница.
Это видео, как и его первую часть, снял Антон Тэмми, ранее работавший с The Weeknd над «Blinding Lights» и несколькими другими роликами, а также с Lykkie Li и Янг Лином. Трек «Player of Games» доступен на всех стриминговых площадках.
Предыдущей работой артистки стала песня «Love». Она назвала ее ответом на «все попытки вторгнуться в личную жизнь, негативные отзывы в прессе, хейт в сети и преследование со стороны папарацци за последнюю неделю». Граймс выпустила трек спустя несколько дней после расставания с Илоном Маском.