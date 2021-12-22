Граймс показала новую версию клипа «Player of Games». В нем она бьется с рыцарем на мечах

Канадская певица Граймс выпустила новый вариант клипа «Player of Games». Ролик появился в ютьюб-аккаунте артистки.

Клип продолжает события первой версии видео, в котором исполнительница обнимает неподвижную фигуру рыцаря. В новом ролике Граймс сражается с рыцарем на мечах, а затем сходится с ним в шахматном поединке.

«Я влюблена в величайшего из игроков. Однако он неизменно любит игру больше, чем меня», — поет исполнительница.