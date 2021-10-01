Граймс выпустила трек «Love». Это ответ на хейт в сети и попытки вторгнуться в личную жизнь

Граймс заявила, что это ее ответ на «все попытки вторгнуться в личную жизнь, негативные отзывы в прессе, хейт в сети и преследование со стороны папарацци за последнюю неделю».

Канадская певица Граймс выпустила новую песню «Love». Трек появился в инстаграме артистки, на стриминговых площадках он еще не вышел.

Неделю назад ее бойфренд Илон Маск объявил, что пара «наполовину разошлась». Однако певица и предприниматель, по его словам, часто видятся, остаются в прекрасных отношениях, любят друг друга и продолжают воспитывать сына.

Граймс уже сталкивалась с волной хейта в интернете. В прошлый раз ее вызвал ролик певицы о коммунизме и искусственном интеллекте. Дело в том, что Маск — крупный бизнесмен, владеющий несколькими компаниями, что никак не связано с коммунизмом. По мнению комментаторов, Граймс записала лицемерное видео. Позже артистка заявила, что оно было шуткой.