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Граймс планирует создать лесбийскую коммуну на спутнике Юпитера, к которому направит зонд SpaceX

Юлия Онодэра
Сегодня в 20:50

Канадская певица Граймс собирается создать лесбийскую коммуну в космосе. Об этом она рассказала изданию Page Six.

Артистка заявила, что в ее планах — колонизация спутника Юпитера, который называется Европа. По словам Граймс, она хочет разработать этот проект отдельно от Илона Маска, отца ее ребенка.

Тем не менее, если Клер Буше (настоящее имя Граймс) всерьез задумается об освоении космоса, ей, очевидно, придется сотрудничать с компанией Маска SpaceX. Именно она планирует запустить зонд к Европе, чтобы выяснить, пригоден ли спутник для жизни.

SpaceX уже заключила контракт с НАСА на 178 млн долларов, который предполагает, в частности, эту космическую экспедицию. Ранее Граймс также заявляла, что хотела бы помогать Маску с колонизацией Марса.

На прошлой неделе Page Six рассказал о статусе отношений Граймс и Маска. «Мы „наполовину разошлись“, но все еще любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях», — заявил создатель SpaceX и Tesla.

По итогам 27 сентября Илон Маск стал самым богатым человеком мира. Его состояние впервые превысило 200 млрд долларов — ранее это отметку удавалось преодолеть лишь двоим предпринимателям.

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