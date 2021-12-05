В Беларуси предъявили окончательное обвинение россиянке Софии Сапеге. Ей грозит шесть лет тюрьмы

Следственный комитет Беларуси предъявил окончательное обвинение россиянке Софии Сапеге, задержанной в мае в Минске после экстренной посадки самолета Ryanair. Ей грозит шесть лет тюрьмы по статье о разжигании вражды. Эту информацию подтвердил «Интерфаксу» отчим обвиняемой.

Первым об этом написало Би-би-си со ссылкой на источники. Агентство сообщает, что Сапега находится в тяжелом психологическом состоянии, она подавлена и растеряна, не спит по ночам.

С 20 октября Сапега была под домашним арестом в родительской квартире в городе Лиде, сами родители были вынуждены переехать на дачу. Родственники не общались с середины октября. 3 декабря девушку вызвали в СК на следственные действия.

Сапегу обвиняют в администрировании телеграм-канала «Черная книга Беларуси» (в республике он признан экстремистским), где публиковались личные данные силовиков. Она признавала, что была редактором канала, и заключила со следствием досудебное соглашение, которое гарантирует ей минимальное теремное заключение — шесть лет.

После вынесения приговора Сапегу смогут экстрадировать в Россию, ее также может помиловать Александр Лукашенко, отмечает Би-би-си.

Софью Сапегу задержали 23 мая — она находилась на борту самолета Ryanair, который летел из Афин в Вильнюс и был вынужден сесть в минском аэропорту после сообщения о минировании. Тогда же был задержан и ее молодой человек Роман Протасевич.

Изначально Сапега была подозреваемой по двум статьям — об организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок, и об организации массовых беспорядков. Ей грозило до 15 лет заключения.