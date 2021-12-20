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В Госдуму внесли законопроект о наказании до 12 лет лишения свободы за пытки

Денис Ламехов
Сегодня в 10:20

В Государственную думу внесен законопроект о наказании до 12 лет лишения свободы за пытки. Об этом сообщает «Коммерсант».

В ст. 302 УК (принуждение к даче показаний) вводится новый субъект преступления — сотрудник правоохранительного органа. Это даст возможность привлекать к ответственности за пытки в том числе и сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН), а не только следователей или дознавателей, как это предусмотрено нынешней редакцией Уголовного кодекса.

«Теперь такие преступления наказываются лишением свободы до 12 лет, а это переводит их в разряд особо тяжких. Таким образом, увеличивается срок давности по таким деяниям, что позволяет эффективнее реализовать принцип неотвратимости наказания», — объяснил один из авторов законопроекта Павел Крашенинников.

В октябре Gulagu.net опубликовал кадры с пытками заключенных в туберкулезной больнице ФСИН в Саратовской области, в Белгородской колонии № 4 и в ИК № 6 на Камчатке. Правозащитники заявили, что у них в распоряжении оказались 40 гигабайт видеозаписей пыток заключенных в российских колониях. Архив проекту передал программист Сергей Савельев, который в течение пяти лет имел доступ к компьютерам саратовского управления ФСИН.

На основе публикаций Gulagu.net Следственный комитет завел семь уголовных дел. Постов лишились несколько высокопоставленных сотрудников саратовского УФСИН. В частности, глава управления Алексей Федотов, начальник туберкулезной больницы Павел Гаценко, глава отдела безопасности Сергей Мальцев, замначальника по безопасности и оперативной работе Сергей Салов и глава оперативного отдела Антон Бочков.

14 декабря основатель Gulagu.net Владимир Осечкин сообщил, что получил доступ к новому архиву с записями пыток в тюрьмах, которые происходили в Красноярске, Забайкалье и Приморском крае. Диск с архивом был вывезен во Францию.

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