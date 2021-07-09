«Майор Гром» стал самым популярным фильмом в международном рейтинге Netflix

Фильм стал доступен для зарубежной аудитории стрим-сервиса только 8 июля, хоть и появился в российском сегменте еще в мае. В 64 странах «Майор Гром» попал в топ-10 картин, еще в 15 — занял первое место по просмотрам.

Работа Трофима лидирует в Бельгии, Бразилии, Венгрии, Италии, Испании, Чехии, Швейцарии, в ряде стран Латинской Америки и Ближнего Востока.

На втором месте мирового рейтинга фильмов оказался «Варкрафт», а на третьем — «Улица страха. Часть 1: 1994». Замыкают пятерку «Кунг-фу Панда-3» и оригинальный проект Netflix «Отцовство».

«Майор Гром: Чумной Доктор» рассказывает о непримиримом полицейском Игоре Громе. Весь Петербург знает его как неподкупного человека, готового на все, чтобы поймать преступника. Ему предстоит столкнуться с Чумным Доктором — злодеем в маске и плаще, который убивает всех, кто смог уйти от правосудия с помощью связей и денег.

История основана на комиксе «Майор Гром» издательства Bubble. За девять лет графический роман вышел более чем в 80 номерах и 20 книгах общим тиражом свыше миллиона копий. В 2017 году по мотивам комикса Bubble Studios сняла короткометражный фильм, представленный затем на Comic Con.