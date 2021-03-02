Безумный экшен на улицах Петербурга в финальном трейлере фильма «Майор Гром: Чумной Доктор»

Сюжет фильма рассказывает о неподкупном и непримиримом полицейском Игоре Громе. «Неимоверная сила, аналитический склад ума и неподкупность — все это делает майора Грома идеальным полицейским, не знающим преград. Но все резко меняется с появлением человека в маске Чумного Доктора. Заявив, что его город „болен чумой беззакония“, он принимается за „лечение“, убивая людей, которые в свое время ушли от наказания при помощи денег и высокого статуса в обществе», — рассказывают создатели.

Комикс «Майор Гром» за девять лет вышел более чем в 80 номерах и 20 книгах общим тиражом свыше миллиона копий. В 2017 году по мотивам комикса Bubble Studios сняла короткометражный фильм, представленный затем на Comic Con.

Изначально фильм должен был появиться на экранах в октябре 2019 года, но выход несколько раз переносили. Теперь премьера картины намечена на 1 апреля этого года.