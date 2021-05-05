«Майор Гром» и «Серебряные коньки» вышли на Netflix

Фильмы «Майор Гром: Чумной Доктор» и «Серебряные коньки» вышли на Netflix. Об этом сообщается в твиттере стримингового сервиса.

Оба фильма станут частью линейки Netflix Originals. Картины будут доступны для иностранных зрителей, но когда именно, не уточняется. Кроме того, уже скоро Netflix добавит им титры и перевод.

Премьера «Майора Грома» в кино состоялась 1 апреля. Лента рассказывает о непримиримом полицейском Игоре Громе. Весь Петербург знает его как неподкупного человека, готового на все, чтобы поймать преступника. Ему предстоит столкнуться с Чумным Доктором — злодеем в маске и плаще, который убивает всех, кто смог уйти от правосудия с помощью связей и денег.

Действие второго фильма, «Серебряных коньков», разворачивается в 1899 году, накануне нового столетия в праздничном Петербурге. Юная аристократка Алиса случайно встречает сына бедного фонарщика Матвея, единственное богатство которого — доставшиеся ему по наследству посеребренные коньки.