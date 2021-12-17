Тестировщица Meta рассказала о сексуальных домогательствах в метавселенной Horizon Worlds

Бета-тестировщица Meta (экс-Facebook) сообщила, что подверглась сексуальным домогательствам в метавселенной Horizon Worlds — в начале декабря компания открыла к ней доступ в США и Канаде для всех, кому исполнилось 18 лет. Об этом пишет MIT Technology Review. Horizon Worlds — платформа, которая позволяет пользователям создавать трехмерных аватаров и взаимодействовать в виртуальном 3D-пространстве — вплоть до проведения стендапов, медитаций, совместных кинопросмотров, участия в играх. Юзеры могут создавать собственные пространства. В Horizon Worlds используются VR-шлемы Oculus. Имя женщины не называется. Со ссылкой на заявление Meta издание пишет, что другой пользователь начал ощупывать ее, не получив на это согласия. The Verge приводит цитату девушки: «Сексуальные домогательства — это не шутка и в обычном интернете. Однако в VR к этому добавляется еще один слой, который делает харассмент значительно более ощутимым. <…> Прошлым вечером меня не только трогали, но также нашлись люди, которые поддержали такое поведение».

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В Meta провели внутреннее расследование. Компания пришла к выводу, что пользовательнице было необходимо использовать функцию «Safe Zone» (с англ. «Безопасная зона». — Прим. ред.). «Это защитный пузырь, который можно активировать, если пользователь чувствует угрозу. Никто не сможет прикоснуться к нему, заговорить или начать взаимодействовать любым другим способом — так будет продолжаться, пока юзер не решит самостоятельно отключить функцию», — описывает возможность MIT Technology Review. Фактически платформа переносит ответственность за безопасность на самого пользователя, говорит издание. Вице-президент Horizon Worlds Вивек Шарма назвал произошедшее «абсолютно прискорбным». Он добавил: «В любом случае, для нас это хорошая обратная связь — мы хотим сделать функцию блокировки простой и быстрой». Другой представитель компании Кристина Милиан сказала: «В том, что пользователи не используют некоторые из опций платформы, категорически нет их вины». Она уточнила, что перед тем, как присоединиться к Horizon Worlds, юзеры проходят обучение по использованию функции «Safe Zone», а на экране регулярно всплывают напоминания. В 2016 году писательница Джордан Беламир рассказала о подобном случае. Она сообщила, что в игре QuiVR, где также используются шлемы виртуальной реальности, ее начал домогаться один из юзеров — хватать ее аватара за грудь и промежность, пытаться ущипнуть. В ответ часть пользователей усомнилась, действительно ли она столкнулась с харассментом — ведь он произошел в виртуальной реальности. «Важно понимать, что сексуальные домогательства никогда не рассматривались только как физический акт. Они могут быть выраженными в словах, и, да, они могут затрагивать опыт, пережитый в виртуальном мире», — говорит собеседница издания, доцент Школы коммуникаций Университета Огайо Джесси Фокс.

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Кэтрин Кросс, изучающая сферу онлайн-харассмента в Университете Вашингтона, добавляет: «Сущность трехмерных киберпространств такова, что в них пользователь верит, что физически находится в определенном месте, что движения его тела происходят в трехмерной среде. Отчасти этим объясняется, почему реакции психики могут оказаться сильнее в таких виртуальных мирах, а также — почему VR вызывает такой же нервный и психический отклик [как и в реальном мире]». Среди предложенных собеседницами издания вариантов защиты — обязательное пространство между пользователями (если те не договорились, что могут сократить дистанцию), введение специальных жестов для модераторов и дублирование в киберпространстве тех же правил, что действуют в материальном мире. До тех пор, пока не существует единого органа, который нес бы прямую ответственность за права и безопасность пользователей, метавселенная будет опасным местом, сообщает издание.