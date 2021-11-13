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Владимир Путин заявил, что государство должно защищать аватары россиян в метавселенной

Юлия Онодэра
Сегодня в 1:16

Владимир Путин считает, что государство обязано заняться защитой россиян и их виртуальных аватаров в киберпространстве. Такое заявление он сделал на конференции по искусственному интеллекту и анализу данных Artificial Intelligence Journey 2021, сообщил сайт Кремля.

По мнению президента, государство «должно взять на себя ответственность за хранение критически важной информации». Метавселенные станут вызовом для ИТ-компаний, креативных индустрий и юристов, которым необходимо разработать нормы регулирования, отметил Путин.

«Вопросы защиты личных данных и цифровых платежей, противодействие скрытому манипулированию предпочтениями и поступками граждан, поступками человека все чаще выходят на первый план, причем речь уже идет не только о том, чтобы обеспечить кибербезопасность самого человека, но и его виртуального двойника — аватара, который будет находиться внутри формирующихся сейчас метавселенных», — пояснил российский лидер.

Путин подчеркнул, что возможности метавселенных нужно использовать, «чтобы люди могли общаться, вместе работать, учиться, реализовывать совместные творческие и деловые проекты, невзирая на какие бы то ни было, даже очень большие расстояния».

«Это все поможет людям находиться рядом с другими людьми, которые живут даже на других континентах. Напомню, что сам термин „метавселенная“ три десятилетия назад предложил известный писатель-фантаст [Нил Стивенсон — Прим. ред.], и по его замыслу люди бежали, буквально спасались в ней от несовершенства реального мира. Но такой подход был бы слишком пессимистичным для нас сегодня», — предупредил президент.

В целом, в области цифровых технологий, по мнению Путина, «необходимы эффективные механизмы деперсонализации и хранения данных», «предельно четкие, понятные правила предоставления такой анонимной информации» и противодействие монополиям на данные.

«Особое решение следует принять в отношении информации, имеющей критическое значение для безопасности граждан. Речь прежде всего о биометрических данных <…>. Считаю, что такая предельно личная информация должна храниться в единой государственной системе биометрической идентификации», — сказал глава России.

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