В России создали тест-систему для выявления «Омикрон»-штамма

В России создали новую тест-систему для выявления «Омикрон»-штамма коронавируса. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову.

«Она тестируется в ЮАР. И, в общем-то, сегодня уже, так как у нас есть вирус, мы можем тестировать ее в стране», — рассказала она на общем собрании РАН.

13 декабря специалисты Роспотребнадзора и Минздрава прибыли в ЮАР по поручению Владимира Путина. Там они проведут исследование «Омикрон»-штамма и способов его лечения.

В конце ноября«Омикрон»-штамм обнаружили ученые из Южно-Африканской Республики. ВОЗ присвоила новому варианту COVID-19 статус «вызывающий обеспокоенность» и предупредила о риске глобального распространения. Тогда же организация заявила, что он может быть опаснее, чем «Дельта», из‑за большого количества мутаций.

6 декабря в России заражение штаммом подтвердилось у двух человек, которые прибыли из ЮАР. К 13 декабря новый вариант коронавируса выявили у 16 из 177 человек, вернувшихся в Россию из ЮАР, а позже количество зараженных увеличилось до 17.