СК проверит творчество Noize MC и Оксимирона на реабилитацию нацизма. По вымышленному обращению

Следственный комитет России проверит по обращению «инициативной группы патриотов» творчество Noize MC и Оксимирона. Такое поручение дал глава СК Александр Бастрыкин, говорится на сайте ведомства.

Инициаторы обращения нашли в творчестве музыкантов пропаганду негативного отношения к правоохранителям, а также «попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности». В СК пообещали тщательно изучить их доводы в рамках доследственной проверки.

В начале декабря в сети появилось открытое письмо Бастрыкину, авторы которого называют себя «группой патриотов». В нем они просят главу СК «пресечь преступную деятельность Noize MC и Оксимирона».

«Уважаемый Александр Иванович! Вы известны не просто как большой патриот России и неравнодушный человек, но и как чрезвычайно внимательный и прозорливый защитник Отечества, замечающий самых опасных его врагов, прячущихся под разными якобы не политическими вывесками. Одного вашего слова оказалось достаточно, чтобы проповедник наркотического тумана сбежал из России и будем надеяться закончил свое преступное творчество. От всех патриотов России, спасибо Вам, что обратили внимание на Моргенштерна», — сказано в обращении.

Говоря о Noize MC и Оксимироне, авторы письма заявили, что «преступная деятельность указанных лиц сегодня перешла все пределы допустимого и стала национальной угрозой, опаснее расширения НАТО».

23 ноября Бастрыкин заявил, что «блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». После этого в ресторан Моргенштерна пришли с внеплановой проверкой и приостановили его работу. Сам музыкант уехал сперва в Беларусь, а потом, по данным «Рен-ТВ», в Дубай (хотя официальных комментариев от артиста по этому поводу не было). А московский концерт рэпера перенесли на следующий год.