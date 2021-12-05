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СК проверит творчество Noize MC и Оксимирона на реабилитацию нацизма. По вымышленному обращению Обновлено в 19:27
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СК проверит творчество Noize MC и Оксимирона на реабилитацию нацизма. По вымышленному обращению

Семён Гудошников
Сегодня в 18:27
Обновлено сегодня в 19:27:

Автор поста в «Живом журнале» с «письмом патриотов» Дмитрий Якушев после сообщений о проверке СК заявил, что никакого обращения к Бастрыкину не было.

«Это же была шутка. Вымышленное обращение, специально написанное в идиотской форме, сатира на наше время», — сказал он.

Следственный комитет России проверит по обращению «инициативной группы патриотов» творчество Noize MC и Оксимирона. Такое поручение дал глава СК Александр Бастрыкин, говорится на сайте ведомства.

Инициаторы обращения нашли в творчестве музыкантов пропаганду негативного отношения к правоохранителям, а также «попытки реабилитации нацизма и экстремистской деятельности». В СК пообещали тщательно изучить их доводы в рамках доследственной проверки.

В начале декабря в сети появилось открытое письмо Бастрыкину, авторы которого называют себя «группой патриотов». В нем они просят главу СК «пресечь преступную деятельность Noize MC и Оксимирона».

«Уважаемый Александр Иванович! Вы известны не просто как большой патриот России и неравнодушный человек, но и как чрезвычайно внимательный и прозорливый защитник Отечества, замечающий самых опасных его врагов, прячущихся под разными якобы не политическими вывесками. Одного вашего слова оказалось достаточно, чтобы проповедник наркотического тумана сбежал из России и будем надеяться закончил свое преступное творчество. От всех патриотов России, спасибо Вам, что обратили внимание на Моргенштерна», — сказано в обращении.

Говоря о Noize MC и Оксимироне, авторы письма заявили, что «преступная деятельность указанных лиц сегодня перешла все пределы допустимого и стала национальной угрозой, опаснее расширения НАТО».

23 ноября Бастрыкин заявил, что «блогер Моргенштерн сегодня торгует наркотиками, по сути дела, в социальных сетях». После этого в ресторан Моргенштерна пришли с внеплановой проверкой и приостановили его работу. Сам музыкант уехал сперва в Беларусь, а потом, по данным «Рен-ТВ», в Дубай (хотя официальных комментариев от артиста по этому поводу не было). А московский концерт рэпера перенесли на следующий год.

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