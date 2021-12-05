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Ученые предполагают, что «Омикрон»-штамм мог развиться в организме животного

Рустам Абдуллин
Сегодня в 9:17

Ряд американских ученых, опрошенных Business Insider, не исключают, что штамм коронавируса «Омикрон» мог появиться в организме животного и передаться человеку.

По словам Эндрю Рида, изучающего эволюцию инфекционных заболеваний в Пенсильванском университете, «Омикрон» — это не продолжение «Дельта»-штамма. Этот вариант появился еще раньше и какое‑то время существовал в «резервуаре» — организме человека, животного или целой популяции, образцы которых должным образом не исследовали.

До этого выдвигалась гипотеза, что «Омикрон» появился в организме человека с ослабленным иммунитетом и хранился там гораздо дольше, чем обычно. Однако сотрудник Гарвардской школы общественного здравоохранения Сикхулиле Мойо, который первый определил новый вариант COVID-19, заявил, что этому нет никаких доказательств.

Профессор Университета Тулейн Роберт Э. Гарри не исключает, что из‑за специфических мутаций «Омикроном» могли заразиться грызуны. Эндрю Рид подчеркивает, что наблюдение за болезнью среди людей только недавно стало проводиться должным образом, а до животных «нам пока еще далеко».

Согласно другому сценарию, животное заразилось коронавирусом от хозяина, после чего вирус адаптировался, мутировал в организме питомца и передался обратно человеку.

Мойо заявил, что пока неясно, в какой период времени появился «Омикрон», потому что штаммы накапливают мутации не сразу. Он отмечает, что новый штамм отчасти похож на B.1.1.263, впервые обнаруженный в ОАЭ в апреле 2020 года.

В октябре прошлого года в Дании случаи мутировавшей формы коронавируса выявили у норок. Власти приняли решение уничтожить все поголовье норок в стране, но позднее отказались от этой меры.

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