В Дании убьют около миллиона норок из‑за риска распространения COVID-19

В Дании забьют около миллиона норок из‑за обнаружения у них случаев коронавируса. Об этом пишет Reuters со ссылкой на министра окружающей среды Могенса Йенсена.

По его словам, COVID-19 был обнаружен на 41 ферме по разведению норок, еще в 20 хозяйств инфекция также предположительно могла попасть. Под забой попадут все норки на фермах, расположенных в радиусе 8 километров от очагов заражения.

«Моя основная задача — обеспечить, чтобы фермы не создавали риска заражения для людей, поэтому правительство решило убить норок», — цитирует агентство слова Йенсена.

Дания является крупнейшим производителем норки в мире — на территории страны расположены 942 норковые фермы. Мех для Дании занимает одно из первых мест в списке экспорта сельскохозяйственной продукции.

Это не первый случай массового забоя норок из‑за риска распространения COVID-19. В июле около миллиона норок были убиты в Нидерландах, еще около 100 тыс. — в Испании. При этом до сих пор неясно, может ли человек заразиться коронавирусом от животных.