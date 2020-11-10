Власти Дании признали незаконным требование убить всех норок в стране из‑за COVID-19

Власти Дании признали незаконным требование уничтожить все поголовье норок в стране из‑за обнаружения у животных мутировавшего штамма коронавируса. Об этом сообщил телеканал TV2 со ссылкой на министра сельского хозяйства Могенса Йенсена.

Министр взял на себя ответственность за нелегальное требование правительства к владельцам ферм. «Мы ошиблись. Нет никаких юридических оснований требовать от заводчиков норок забить животных», — сказал чиновник.

При этом Йенсен подчеркнул, что разведение норок в Дании все же опасно из‑за пандемии коронавируса. Поэтому власти разработают законопроект, который позволит правительству принимать решения о забое норок в чрезвычайных обстоятельствах.

Закон, если он будет принят, позволит на легальных основаниях убивать норок не только непосредственно на фермах с зараженными животными и расположенных в радиусе 8 км от них хозяйствах, но и за пределами этих территорий.

Премьер-министр страны Метте Фредериксен добавила, что руководство Дании по-прежнему считает необходимым уничтожить поголовье норок. Однако о незаконном решении правительства политик все же сожалеет.

В начале ноября правительство Дании решило уничтожить до 17 млн норок из‑за мутации коронавируса. Ранее сообщалось, что в Дании убьют еще около миллиона норок из‑за риска распространения COVID-19.