«Самый опасный штамм», «ужасающие мутации», «зловещий вариант» — все это слова, которыми новый штамм описывают в заголовках. На самом деле данных про «Омикрон» совсем мало: он действительно сильно отличается от предыдущих, но мы все еще не знаем, в худшую ли сторону. «Афиша Daily» разбирается, что известно на данный момент.

ВОЗ заявила , что в отношении «Омикрона» существует «значительная неопределенность». Но предварительные данные говорят о том, что мутации в новом варианте могут помогать ему избегать ответа иммунной системы, а также делают более заразным. Так, мутации под названием E484K и E484A снижают эффективность всех трех классов антител против вируса SARS-CoV-2. Другие изменения в геноме нового варианта обнаружились в частях вируса, которые являются мишенями Т-клеток. Это значит, что Т-лимфоцитам может быть труднее распознавать «Омикрон». Комбинация этих двух факторов означает, что и перенесенный ранее коронавирус, и полная вакцинация могут обеспечивать меньше защиты, ведь вирус более умело обходит механизмы распознавания иммунитетом. Скорее всего, более полную картину мы получим как минимум через несколько недель . Для оценки заразности, смертельности и характера симптомов нового штамма нужно изучить больше данных пациентов и провести лабораторные исследования: большинство сегодняшних выводов основано лишь на компьютерном моделировании. О смертельных случаях, связанных с «Омикроном», на данный момент не сообщалось.

Это новый вариант COVID-19, который Всемирная организация здравоохранения на прошлой неделе обозначила как «вызывающий беспокойство» . Впервые о варианте B.1.1.529 сообщили в ВОЗ из Южной Африки 24 ноября, а первая подтвержденная инфекция была обнаружена в образце, взятом 9 ноября 2021 года. На данный момент новый вариант уже зафиксировали в Австралии, Канаде, Израиле, Нидерландах, Великобритании и ряде других стран.

«Омикрон» вызывает более тяжелые симптомы?

Кажется, нет, — но это неточно. Доктор Анжелика Кутси, возглавляющая Южноафриканскую медицинскую ассоциацию (SAMA), сообщила изданию The Telegraph о необычных, но довольно мягких симптомах у инфицированных новым вариантом. Среди них утомляемость и сильная усталость, ломота в теле, сухой кашель. Повышенная температура была лишь у нескольких заболевших, а потери обоняния не наблюдалось вовсе. Одной из пациенток Кутси оказалась шестилетняя девочка — у нее была температура и учащенное сердцебиение. Доктор раздумывала, стоит ли ей госпитализировать ребенка, но уже через несколько дней девочка пошла на поправку. Рассказ Кутси об этом случае быстро разошелся в медиа. Хорошие новости — именно то, что всем хотелось бы слышать про неизвестный штамм. Но специалисты предупреждают, что делать выводы слишком рано: медикам еще предстоит отслеживать, как разворачивается заболевание.

Кто болеет «Омикроном»?

Пока слишком рано что‑либо утверждать. Специалистка по здравоохранению из Национального института инфекционных заболеваний ЮАР Ваcсила Джассат сообщила, что в больницах ЦванеЦванеГородской округ Южной Африки, в котором впервые был зафиксирован новый штамм коронавируса. 87% пациентов невакцинированы. Похожие данные передает и Рудо Матхива, руководитель отделения интенсивной терапии в городе Соуэто: там среди госпитализированных пациентов 65% не получали ни одной вакцины, а большинство оставшихся привились только первой дозой. По словам Матхивы, большинство заболевших — молодые люди в возрасте 20–30 лет. The Guardian уточняет: такой демографический перекос может быть следствием того, что в ЮАР 64% людей старше 60 вакцинировано, в то время как в возрастной группе от 18 до 34 привитых — всего 26%. Поэтому имеющиеся данные точно не означают, что «Омикрон» менее опасен для пожилых. ВОЗ выпустила обновление рекомендаций, связанных с новым штаммом, 30 ноября. В нем говорится, что людям старше 60 стоит отменить поездки в зоны с подтвержденными случаями заболевания.

Будут ли существующие вакцины эффективны против нового варианта?

Скорее всего, да, но степень эффективности может существенно пострадать. «Омикрон» содержит большое количество мутаций в областях спайк-протеина — это шипы на оболочке вируса, с помощью которых он проникает в клетки. Такие изменения могут снижать активность антител, ведь они распознают именно эти шиловидные белки.

Глава Moderna Стефан Бансель предполагает, что существующие вакцины могут значительно хуже работать против нового штамма. «Все ученые, с которыми я разговаривал, считают, что ничего особо хорошего ждать не приходится», — сказал Бансель в интервью The Financial Times. Он также добавил, что на создание вакцины, защищающей от «Омикрона», понадобится несколько месяцев. Ученые уже начинают активно работать над такой адаптацией, но бросать все силы компании на это направление рискованно: другие штаммы продолжают циркулировать, и важно держать руку на пульсе.

Представители Pfizer сообщают, что готовы предоставить обновленную версию вакцины в течение 100 дней, если «Омикрон» окажется устойчивым к существующей формуле. Глава компании Скотт Готтлиб настроен оптимистичнее коллеги из Moderna: по его оценке, три дозы существующей вакцины все еще будут обеспечивать хорошую защиту.

Центр имени Гамалеи сообщил о начале работе над обновленной версией «Спутника Лайт» и «Спутника V». Из пресс-релиза следует, что центр готов запустить вакцину в массовое производство через 45 дней. Но авторы подчеркивают, что, по их мнению, такая модификация вряд ли окажется необходимой: они считают, что нынешняя версия вакцины все еще будет справляться с защитой от вируса.

А что с тестами и лечением? Они все так же работают?

Тесты ПЦР продолжают обнаруживать инфекцию, в том числе заражение вариантом «Омикрон». Изменилась ли точность других тестов (например, экспресс-тестов на обнаружение антигенов), сейчас выясняют исследователи. Способы лечения, используемые при госпитализации с тяжелой формой болезни, по-прежнему остаются эффективными: к ним относится терапия кортикостероидами и блокаторами рецепторов IL6. Будут ли работать другие препараты, например экспериментальная терапия антидепрессантом флувоксамином, ранее показавшим эффективность, — пока неизвестно.