Российские власти хотят отказаться от термина «QR-код». Некоторые считают его сатанинским

В Кремле и правительстве России обсуждают варианты названия документа для привитых и переболевших СOVID-19 граждан, чтобы свести к минимуму использование термина «QR-код». Об этом пишет РБК со ссылкой на два источника, близких к администрации президента и собеседника, близкого к правительству.

Власти считают, что от словосочетания необходимо отказаться из‑за негативного к нему отношения. По словам одного из собеседников издания, закрытые социсследования показали, что к термину «QR-код» отрицательно относятся чуть более 50% россиян. Часть людей считает его сатанинским, а кто‑то воспринимает термин через призму ограничения свобод.

Неназванный федеральный чиновник рассказал РБК, что «QR-код — это лишь инструмент передачи информации, как, например, флешка». Сам документ, который позволяет расширить ковидные ограничения, должен называться иначе, отметил он.

В числе вариантов для нового названия оказались такие термины как «паспорт здоровья», «сертификат здоровья», «зеленый паспорт» (Green pass), «ковипасс» и «санитарный паспорт». Все варианты тестируются с помощью социологических исследований.

Финальное наименование документа, на котором остановятся власти, будет закреплено официально, сказал один из источников. Это может быть сделано поправками ко второму чтению законопроектов о QR-кодах или документом оперштаба по борьбе с заболеванием.

О том, что QR-коды могут получить новое название, «Медузе»* стало известно еще 23 ноября. Тогда источник раскрыл только один из вариантов названия — «паспорт здоровья».

*«Медуза» внесена Минюстом в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента.