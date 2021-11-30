Netflix опубликовал трейлер корейского сериала «Море спокойствия»

Шоу расскажет о группе астронавтов, которые отправляются на заброшенную лунную базу. Действие сериала происходит в будущем, когда Земля сталкивается с климатическим кризисом, опустыниванием, а межпланетные путешествия становятся привычными.

Сериал основан на одноименном короткометражном фильме, выпущенном в 2014 году режиссером Чхве Хан-ен. Он же снял и многосерийный проект. Сценарий шоу ему помогла написать Пак Ын-ге («Мать», «Бесконечная история»).

Главные роли в «Море спокойствия» сыграли Кон Ю («Поезд в Пусан», «Игра в кальмара»), Пэ Ду-на («Восьмое чувство»), Ли Джун («Пиноккио») и Хо Сон-тхэ («Игра в кальмара», «Хитмен», «Пентхаус»).

17 сентября на Netflix вышел сериал «Игра в кальмара» — он стал одним из самых популярных шоу в истории платформы. Жестокий триллер держался на первой строчке чартов в течение 46 дней подряд.

23 ноября на стрим-сервисе появился другой корейский проект — сериал «Зов ада». Он стал лидером глобального топа Netflix, сместив с этой позиции «Игру в кальмара». «Афиша Daily» рассказывала о шоу от автора «Поезда в Пусан» подробно.